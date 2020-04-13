Стас Михайлов признался, что болел коронавирусом

Заслуженный артист России Стас Михайлов имел двустороннее воспаление легких. Теперь певец признался, что на самом деле болел коронавирусом. Тест на COVID-19 показал положительный результат.

Ежедневно в мире подтверждают десятки тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Тысячи людей не могут справиться с болезнью и умирают. Однако для того, чтобы выявить вирус и быстро преодолеть его, необходимо при первых симптомах обращаться к врачу. Об этом заявил Стас Михайлов на личной странице в инстаграме, где рассказал о том, как ему удалось выздороветь от COVID-19.

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50-летний исполнитель сообщил, что пневмония, которой он болел, оказалась коронавирусом. В публикации артист поблагодарил поклонников за волнение и отметил, что ему присылают много сообщений о том, что люди вовремя обращаются к врачам с пневмонией, а у них диагностируют COVID-19.

Вы должны понимать, что своевременное обращение к медикам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция – это лучший способ сохранить здоровье и жизнь!

– написал Стас Михайлов.

Певец призвал поклонников к ответственности и пониманию того, что необходимо думать не только о себе, но и о тех, кто рядом.

Добавим, по состоянию на 13 апреля в России подтвердили 18 328 случаев заражения коронавирусом, среди которых 148 летальных. Удалось выздороветь 1 470 лицам. В целом в мире за время пандемии коронавируса зафиксировали 1 792 782 больных. 109 785 человек умерли, 411 515 – выздоровели.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала