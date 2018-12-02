Ставка на красный: Рози Хантингтон-Уайтли надела костюм Виктории Бекхэм на лекцию в Лондоне

Известная английская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли посетила светское мероприятие в Лондоне в ярком наряде, который создала ее соотечественница. Красный костюм из новой коллекции Виктории Бекхэм подчеркнул стройные ножки Рози.

В Лондоне прошел мини-фестиваль, который организовали издатели британского глянца Elle. На мероприятии, которое длилось с 3 ноября по 2 декабря, посетители имели возможность послушать спикеров из разных сфер деятельности.

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Светское мероприятие происходило в одной из самых популярных галерей в Лондоне – Саатчи. На него приглашали популярных звезд и настоящих экспертов в своей области. На закрытии паблик-ток слушатели имели возможность послушать Рози Хантингтон-Уайтли. Модель делилась с присутствующими своими соображениями относительно индустрии красоты и рассказала о своем бьюти-проекте.

Для официальной встречи с поклонниками молодая мама выбрала сдержанный костюм, сделав акцент на ярком цвете одежды. Рози надела красные штаны, которые подчеркнули стройные ножки "ангела" Victoria's Secret, на тон темнее пиджак и белую футболку. Образ возлюбленной Джейсона Стэтхэма был из новой коллекции английского модельера Виктории Бекхэм Лето 2019. Модель дополнила образ массивными серьгами и босоножками на каблуках.



Рози Хантингтон–Уайтли в Лондоне/ Instagram / @elleuk



Рози Хантингтон–Уайтли в костюме Виктории Бекхэм / Instagram / @rosiehw



