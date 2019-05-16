Ставка на металлик: Изабель Гулар, Сара Сампайо и Лонгория появились в стильных образах в Каннах

Каннский кинофестиваль 2019 в самом разгаре! Событие, что идет с 14 мая и будет принимать гостей до 25 числа, примет еще не одну звездную персону на красной дорожке. Сегодня – это Ева Лонгория, Алессандра Амбросио и Сара Сампайо, а также много других. Чем удивили знаменитости на светском мероприятии – смотрите в яркой фотоподборке.

Однако из самых известных звездных гостей Канн – бразильская супермодель Изабель Гулар – уже удивила публику своим роскошным образом и вызвала настоящий фурор в социальных сетях.

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Сегодня, 16 мая, ей удалось очаровать фанатов не меньше – для выхода она выбрала эффектный серебристый костюм, состоящий из брюк-клеш с распоркой на одной ноге и укороченного пиджака с декольте, который отлично подчеркивал талию супермодели. Ее образ завершили драгоценные серьги и каблуки.



Изабель Гулар на Каннском фестивале / Getty Images

Другой образ в стиле "металлик", что пользуется популярностью еще с прошлой осени, выбрала другая модель Сара Сампайо. "Ангел" Victoria's Secret надела такой look – длинные зауженные брюки и укороченный пиджак с серебристым воротником, который подчеркивал ее декольте, и плавно переходил в длинный шлейф. Весь костюм был отделан серебристыми элементами, которые формировались в вертикальные полоски. Такого же оттенка туфли-лодочки на шпильках и стильная подвеска на шее, макияж smoky eyes и собранные волосы в пучок добавили элегантности образу.



Сара Сампайо на Каннском фестивале / Getty Images

И третьим, не менее эффектным выходом, отличилась американская актриса Ева Лонгория, которая уже поразила своим появлением на красной дорожке Каннского фестиваля несколько дней назад. Для события она выбрала макси-платье золотистого оттенка, что держалось на одном плече. Пайетки и бахрома, нашитые на платье, добавляли "вау-эффект" образу Лонгории, поэтому она находилась в центре внимания всех фотокамер. Присущий ей загар, золотистые серьги, макияж и легкие локоны были замечательным завершением ее выхода.



Ева Лонгория на Каннском фестивале / Getty Images