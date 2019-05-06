Ставка на неон: Эльза Госк показывает, как носить тренды весны-2019

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Эльза Госк
Эльза Госк / Getty Images

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret, несмотря на стройную фигуру и непревзойденные дефиле в купальниках, также славится чувством стиля и эффектными выходами. Один из них Эльза Госк продемонстрировала на днях в Нью-Йорке.

Накануне мы поделились с вами новым трендом, который пытаются создать "ангелы" Victoria's Secret, а теперь одна из них показывает, как правильно носить один из самых актуальных цветов этой весны.

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Если в прошлом сезоне все делали ставки на пастельные оттенки, то весной обязательно надо оживить свой гардероб. 30-летняя Эльза Госк засветилась на улицах Нью-Йорка в неоново-салатовой футболке. На низ она выбрала одеть укороченные широкие джинсы, а от палящего солнца прикрыла голову белой шляпой. На руки модель накинула спортивную куртку синего и зеленого оттенков, а обула трендовые кроссовки от Balenciaga.

Ельза Госк
Эльза Госк / Getty Images

Ельза Госк
Эльза Госк / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle Эльза Хоск LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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