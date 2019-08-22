Стекло в туфлях – это миф, – участница "Мисс Украина-2019" Юля Мосейко о подготовке к конкурсу

Вскоре в Украине отгремит одно из самых масштабных соревнований в области красоты и фэшн-индустрии – конкурс "Мисс Украина-2019". Громкое действо состоится во дворце "Украина" уже 12 сентября. 25 конкурсанток, которые будут бороться за корону, активно готовятся к финалу, однако журналистам LifeStyle 24 удалось пообщаться с одной из претенденток на звание главной красавицы страны Юлией Мосейко.

Продефилировать по сцене Дворца "Украина", позируя перед несколькотысячной аудиторией в зале и миллионами зрителей перед экраном телевизора хотела бы каждая украинка. Звание самой красивой девушки страны – мечта едва ли не каждой маленькой девочки. И уже вскоре, 12 сентября, фанаты конкурса "Мисс Украина-2019" смогут увидеть 25 потрясающих конкурсанток.

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Перед жюри, звездами и зрителями девушки предстанут в невероятных образах, с открытыми улыбками и идеальными фигурами, но мало кто знает, какой титанический труд скрывается за спиной изящных конкурсанток. Поэтому журналисты LifeStyle 24 пообщались с одной из участниц конкурса "Мисс Украина-2019" Юлией Мосейко. Девушка завоевала титул 1 Вице-мисс Тернополя и сумела стать конкурсанткой "Мисс Украины", тогда как победительницу регионального этапа не взяли в финал шоу. Юля рассказала нам, как проходили этапы отбора, какие испытания ей пришлось пройти и каковы правила подготовки за месяц до финала конкурса.



Юлия Мосейко, участница конкурса "Мисс Украина-2019"

В первую очередь хотелось бы спросить тебя, как ты решилась пойти на конкурс? Как проходил отбор и какова основная цель твоего участия в конкурсе "Мисс Украина-2019", кроме главной короны страны?

Вообще, я очень долго сомневалась, подавать анкету или нет, но вовсе не потому, что боялась, а наоборот, я полностью понимала, что это большая ответственность и работа, которую нужно будет пройти. То есть усиленно заниматься и уделять большую часть своего времени подготовке и совершенствованию. Поэтому это решение для меня было полностью осознанным шагом, на который я решилась сама. Что касается отбора, было несколько этапов. Сначала это был скайп-кастинг, после чего меня пригласили в офис для живой встречи.

Когда я приехала и зашла в офис, где проходил кастинг, я увидела много красивых девочек из разных городов Украины. Сначала мы проходили несколько этапов, где у нас было собеседование с кастинг-менеджерами, которые спрашивали о знании иностранных языков, или мы социально активны и какие у нас таланты, ведь все это играет важную роль на всемирном конкурсе, в случае победы,

– подчеркнула Юля Мосейко.

Также нам делали снепы (фото в купальнике) и брали интервью на камеру. После этого этапа многие девушки, к сожалению, отсеялись, а в следующий этап в тот же день нас прошло только четверо. Дальше было очень долгое ожидание в два с половиной месяца, после чего кастинг-директора объявили, что все же я вошла в 50-ку самых красивых девушек Украины. Потом у нас проходили различные активные мероприятия, мы бежали марафоны с препятствиями, играли в гольф и сажали аллею деревьев "Мисс Украина". И уже после этого, 1 августа, объявили 25 финалисток, которые сейчас имеют возможность побороться за корону и главный титул "Мисс Украина-2019".

Сколько всего девушек со всей страны хотели попасть в финал конкурса? Что, по твоему мнению, особенного в тебе, что тебе удалось попасть в те желанные 25 финалисток?

Со слов организаторов, в этом году было подано 15 тысяч заявок на участие, среди которых в течение года комитет выбирал самых достойных. Для меня это уже большой успех, ведь на самом деле среди такого количества девушек выделиться и все-таки пройти все эти этапы – это уже много значит. И я думаю, что пройдя все эти этапы, каждая достойна и каждой есть что сказать.

За сколько времени до финала конкурсантки начинают усиленную подготовку? Где вы живете, как питаетесь, с чего и в котором часу начинается ваш день, сколько часов занимают репетиции постановок? В общем, расскажи про обычный будний день финалистки конкурса "Мисс Украина-2019".

В этом году в конкурсе новшество – вместо привычных дефиле 12 сентября мы сможем удивить зрителей еще и танцевальными номерами от хореографа-постановщика "Танцев со звездами" Алены Ткаченко. Поэтому комитетом было принято решение начать подготовку не за 10 дней до конкурса, как обычно, а аж за месяц. Три дня в неделю мы живем в Киеве, репетиции длятся по 4-5 часов в день. Также наш дневной график занимают примерки, съемки, посещение косметологов, стоматологов и другие интересные процедуры. Все репетиции танцевальных номеров проходят на каблуках, признаюсь, мне это дается нелегко, ведь танцевального опыта до этого у меня никогда не было, но это не причина сдаваться, а всего лишь еще одна возможность для совершенствования, ведь самое главное в этом – это конечный результат.



Участницы конкурса "Мисс Украина-2019"

Преимущественно девушки, которые участвуют в конкурсах, рассказывают о дружбе, которая завязывается во время подготовки, однако это не отрицает того факта, что вы все-таки остаетесь конкурентками. Чувствуется соперничество, если да, то в чем?

Да, это абсолютная правда, несмотря на то, что сейчас, во время подготовки, мы очень много времени проводим вместе с девочками. Мы наоборот стараемся помогать друг другу, даже на репетициях, если у кого-то что-то не получается, другая обязательно исправит и поможет ей. И это правильно, по моему мнению!

С представительницей какого города ты сдружилась больше всего? Кого считаешь своей сильнейшей конкуренткой?

На самом деле я со всеми поддерживаю хорошие отношения, в этом году девочки очень хорошие и добрые, и это, как по мне, очень хороший показатель. По моему мнению, дружелюбие должно быть неотъемлемой чертой характера будущей победительницы. О конкурентности трудно говорить, ведь взгляд на это стал очень субъективным, поэтому я стараюсь концентрироваться на себе, своем труде и совершенствовании. Но стекло в туфлях или подпиленные каблуки – это не более, чем миф.



Юлия Мосейко, участница конкурса "Мисс Украина-2019"

Финал конкурса "Мисс Украина-2019" построен таким образом, что после первого выхода жюри определяют, какие конкурсантки попадут в следующий этап. Позже отсеивается еще половина. В конечном итоге к концу шоу в прямом эфире конкурса остается 6 девушек, которые будут отвечать на вопросы от жюри и будут бороться за корону. Назови девушек, которые, по твоему мнению, попадут в желаемую шестерку.

Да, все верно. До последнего никто не может сказать, кто все-таки попадет в заветное число шести финалисток, даже выходы двенадцати и шести конкурсанток мы учим всем составом, чтобы в любом случае все были готовы к тому, когда их объявят.

Каждая из конкурсанток еще с регионального этапа работает над определенным проектом, который создала сама. Каким проектом занимаешься ты? Почему решила привлечь внимание именно к этой проблеме? Как возникла такая идея? Ты займешься им после завершения конкурса?

Кроме основной работы мои родители занимаются волонтерством, поэтому я с детства была привлечена к разным проектам, в том числе и социальным. Таким образом мои родители научили меня помогать нуждающимся и это стало частью моей жизни. Базой для акции, которую я хочу воплотить в жизнь вместе с конкурсом "Мисс Украина", является проект, который мы начали почти 2 года назад. Дело в том, что в нашей стране немалое количество людей нуждается в помощи, внимании и поддержке.

Общество в основном настроено на помощь детям и молодежи, ведь они являются цветом нации, у них еще все впереди и я не могу сказать, что это неправильно! Однако за этими хлопотами мы часто забываем о людях, которые дали нам этот "цвет", о людях, которые прожили большую часть своей жизни, посвящая его нам, о людях, которые становятся невидимыми для общества, а именно о родных – бабушках и дедушках,

– поделилась Юля Мосейко.

Проект имеет целью не только поддержать людей, которые уже на пенсии, но и создавать обмен жизненным опытом между поколениями и улучшать их общение. Ведь в повседневной жизни они фактически изолированы друг от друга. Эффект от такого общения, как показывает наша практика, просто фантастический! Люди с таким жизненным опытом является источником знаний, тепла и энергетики. Именно моя бабушка дала мне толчок и стала человеком, из-за которого у меня возникла идея такого проекта. Она является едва ли не главной моей наставницей, поддержкой и мотиватором. Я очень уважаю ее и люблю и хочу чтобы другие старшие люди имели в обществе такую же любовь и уважение.

Планируется создание календаря, посвященного пожилым людям, одновременно с посылом для молодежи. Его идея заключается в том, чтобы мы делали фото старших людей и попросили их, опираясь на собственный жизненный опыт, оставить совет, которого так не хватало им некогда и который не потеряла актуальности и сегодня, поэтому его сможет использовать для себя и нынешнее поколение.

А самая главная цель и идея акции "Цени жизнь" очень проста: "Несмотря ни на возраст, ни на статус, ни на какие-то другие окружающие и социальные факторы, всегда нужно беречь, наслаждаться и использовать на полную самое ценное, что нам дано, – это наша жизнь!". И пожилые люди, как никто другой, это показывают своим примером!

Каких советов за все время подготовки к финалу или, возможно, еще задолго до участия в конкурсе "Мисс Украина" тебе не хватало? И что ты, как финалистка такого масштабного действа, можешь посоветовать девушкам, которые мечтают попробовать себя в модельной отрасли и прийти на конкурс красоты, но сомневаются в своих силах или просто боятся?

На самом деле я сама неоднократно сталкивалась с проблемой неуверенности в себе. Поэтому совет, который бы я дала всем девочкам, это верить в себя! Любой вес, размер, фигура, любой рост – это красиво. Не нужно волноваться из-за того, во что вы одеты, не нужно комплексовать из-за материальных вещей и социального положения. Нужно всегда помнить и быть уверенным в том, что вы можете достичь чего угодно! Вы можете и должны быть тем, кем хотите быть! Нет ограничений, нужно просто работать и тогда все обязательно получится!



Юлия Мосейко, участница конкурса "Мисс Украина-2019"