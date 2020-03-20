Стелла Максвелл показала, как оберегает себя от коронавируса на прогулке с собакой

"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret старается придерживаться всех правил безопасности во время пандемии коронавируса. Поэтому даже на прогулку со своим домашним животным она не выходит без маски.

В своем инстаграме звезда оставила фотографию и мотивирующую подпись, в которой призвала всех беречь себя и следовать простым рекомендациям гигиены.

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Привет, родители четвероногих, мы знаем, что ходить пешком нужно, поэтому мы призываем всех делать это безопасно и практиковать социальное дистанцирование,

– говорится в подписи 29-летней модели.

Кроме защитной маски, Стелла надела для прогулки удобные джинсы, кофту, длинное пальто в клетку и черные ботинки. На фотографиях со стильным образом звезда еще и продемонстрировала отличную растяжку ног.

Стоит добавить, что в мире, по состоянию на 20 марта, зафиксировано 245 484 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 10 031 – завершились летально. Выздоровели уже более 86 тысяч человек. В частности, в США подтверждено 14 433 случаев заражения коронавирусом, из которых 125 выздоровели, и 218 смертельных случаев. В ВОЗ рекомендуют на время пандемии коронавируса самоизолироваться дома и чаще мыть руки и дезинфицировать вещи и помещение.



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