Стелла Максвелл засветила обнаженную грудь в обольстительном белье: видео
29-летняя топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл поражает смелостью в соблазнительных фотосессиях. Новозеландская модель в очередной раз продемонстрировала откровенный образ подписчикам в социальных сетях.
Стелла Максвелл , которая с 2015 года носит звание "ангела" Victoria's Secret, опубликовала горячее видео на своей странице в инстаграме. На ролике модель позирует в прозрачном эротическом боди с разрезами для груди.
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Интимные места 29-летняя девушка прикрыла руками. В течение трех дней публикация собрала более 570 тысяч просмотров и тысячу комментариев.
Впоследствии супермодель сообщила о том, что украсила обложку итальянского глянцевого журнала Elle. В одном из образов Стелла в очередной раз продемонстрировала свою сексуальность.
Стилисты одели Максвелл в черно-белый костюм от Chanel на голое тело. Декольте также подчеркнул бант на шее звезды. Автором фотографий стал фотограф Жиль Бенсимон.
Стелла Максвелл / Elle Italia / Instagram / @stellamaxwell
Стелла Максвелл / Elle Italia / Instagram / @stellamaxwell
Стелла Максвелл / Elle Italia / Instagram / @stellamaxwell
Стелла Максвелл / Elle Italia / Instagram / @stellamaxwell