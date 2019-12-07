Стихия и страсть: новая съемка супермодели Алессандры Амбросио

8 Читати новину українською
Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

38-летняя бразильянка снялась для глянца Harper's Bazaar Arabia. В роскошных образах она позировала в воде на побережье Персидского залива в Абу-Даби. Она обожает открывать для себя красоту подводного мира и позировала перед объективами как настоящая русалка. Однако съемка несет экологический месседж и призвана к защите водных ресурсов планеты.

Алессандра Амбросио часто становится лицом самых известных изданий и наиболее прибыльных брендов. Однако "ангелу" Victoria's Secret удается совмещать напряженный модельный график с воспитанием двоих детей и активно выступать за защиту окружающей среды.

Читайте также: Беременная модель plus size Эшли Грэм стала лицом глянца Vogue: фото

Для декабрьской обложки Harper's Bazaar Arabia знаменитость примерила несколько разноплановых образов и даже погрузилась под воду.

Если каждый сделает хоть немного, мы можем пройти долгий путь вместе. Если мы начнем защищать планету, будем экономнее и начнем повторно использовать все имеющиеся ресурсы, мы сможем оставить лучшую планету после себя для наших детей,
– призвала модель.

Алессандра Амбросио в прошлом году присоединилась к инициативе TOGETHERBAND, что стремится реализовать 17 глобальных целей: от преодоления голода и бедности к разработке сети океанической жизни и сохранения подводного мира. Она призналась, что ее любовь к морским глубинам началась в юном возрасте на юге родной Бразилии.

Я всегда заботилась об океане. В детстве я хотела быть морским биологом и очень любила плавать. Я всегда проводила время с семьей и все свои каникулы на пляже,
– рассказала красавица.

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросио / Harper's Bazaar Arabia

Алессандра Амбросио считает, что правительству и всем крупным корпорациям время оправиться от слепоты и равнодушия в отношении экологических проблем. Она призывает всех благословить природу и прекратить относиться к ней, как к должному и постоянному приобретению. Именно она делает жизнь людей прекрасной и комфортной, взамен требуя так мало.

Сейчас путь всего мусора заканчивается в океане. Вскоре наши дети будут купаться в море из пластика. Они не будут наслаждаться тем, чем могли наслаждаться мы. Это месседж, который я пытаюсь выразить. Люди должны понимать, что это не шутка. Из-за нас уничтожена целая экосистема,
– пояснила знаменитость.

 

На улицы Киева 8-9 декабря выйдут десятки тысяч людей
сегодня
1036
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Модные бренды Victoria's Secret Стиль и мода Экология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 декабря 18:51 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 6 – 8 декабря
Уляна Журба 249
6 декабря 15:56 Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
Квітослава Туз 7375
6 декабря 15:04 Что одеть на новогодний корпоратив: полезные советы и примеры
Юлія Михайлова 213
6 декабря 13:39 Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
Альона Захарова 1738
6 декабря 11:54 Горнолыжные курорты Карпат: куда можно отправиться на отдых
Анастасія Ковач-Петрушенко 15816
Новости
Больше новостей
Залиште відгук