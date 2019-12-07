Стихия и страсть: новая съемка супермодели Алессандры Амбросио

38-летняя бразильянка снялась для глянца Harper's Bazaar Arabia. В роскошных образах она позировала в воде на побережье Персидского залива в Абу-Даби. Она обожает открывать для себя красоту подводного мира и позировала перед объективами как настоящая русалка. Однако съемка несет экологический месседж и призвана к защите водных ресурсов планеты.

Алессандра Амбросио часто становится лицом самых известных изданий и наиболее прибыльных брендов. Однако "ангелу" Victoria's Secret удается совмещать напряженный модельный график с воспитанием двоих детей и активно выступать за защиту окружающей среды.

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Для декабрьской обложки Harper's Bazaar Arabia знаменитость примерила несколько разноплановых образов и даже погрузилась под воду.

Если каждый сделает хоть немного, мы можем пройти долгий путь вместе. Если мы начнем защищать планету, будем экономнее и начнем повторно использовать все имеющиеся ресурсы, мы сможем оставить лучшую планету после себя для наших детей,

– призвала модель.

Алессандра Амбросио в прошлом году присоединилась к инициативе TOGETHERBAND, что стремится реализовать 17 глобальных целей: от преодоления голода и бедности к разработке сети океанической жизни и сохранения подводного мира. Она призналась, что ее любовь к морским глубинам началась в юном возрасте на юге родной Бразилии.

Я всегда заботилась об океане. В детстве я хотела быть морским биологом и очень любила плавать. Я всегда проводила время с семьей и все свои каникулы на пляже,

– рассказала красавица.



Алессандра Амбросио / Harper's Bazaar Arabia

Алессандра Амбросио считает, что правительству и всем крупным корпорациям время оправиться от слепоты и равнодушия в отношении экологических проблем. Она призывает всех благословить природу и прекратить относиться к ней, как к должному и постоянному приобретению. Именно она делает жизнь людей прекрасной и комфортной, взамен требуя так мало.

Сейчас путь всего мусора заканчивается в океане. Вскоре наши дети будут купаться в море из пластика. Они не будут наслаждаться тем, чем могли наслаждаться мы. Это месседж, который я пытаюсь выразить. Люди должны понимать, что это не шутка. Из-за нас уничтожена целая экосистема,

– пояснила знаменитость.