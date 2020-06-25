Популярная украинская актриса и ведущая Даша Трегубова любит устраивать стильные съемки. Результатами она всегда делится с поклонниками в сети. 25 июня в блоге актрисы появились жаркие черно-белые снимки.

Перед камерой горячая Даша Трегубова появилась в черном платье от дизайнера Андре Тана, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и пышный бюст. Образ актриса дополнила удлиненным жакетом и массивными украшениями. А вот главным акцентом стала красная помада, которая единственная была в цвете на кадрах.

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Известно, что автором фотосессии выступила Анастасия Водченко, которую с легкостью можно назвать мастером эротических снимков. Она решила поэкспериментировать и сделать фото Даши Трегубовой в стиле фильма "Город грехов". И результат действительно поразил сеть.

Даша Трегубова в стиле "Города грехов" / Фото Instagram / @ dasha.tregubova

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Актриса Даша Трегубова в платье Андре Тана / Фото Instagram / @ dasha.tregubova

Новые снимки актрисы Даши Трегубовой / Фото Instagram / @ dasha.tregubova

Даша Трегубова в новой съемке / Фото Instagram / @ dasha.tregubova

Что известно о фильме "Город грехов"

"Город грехов" – это знаменитый триллер, который создали в черно-белых тонах с добавлением желтого и красного цветов. Лента вышла на экран в апреле 2005 года и до сих пор поражает сюжетом и мастерством режиссера Фрэнка Миллера.

Фильм рассказывает зрителям о вымышленном городе Син-Сити, утопающем в преступности. Им руководят политики, которые делят власть с мафиози, а полиция насквозь коррумпирована. Кроме этого, в городе грехов процветает квартал публичных домов. Лента разделена на три части и рассказывает о Марве, Джоне Хартигане и Дуайте МакКарти, которые хотят мести.

Главные роли в "Город грехов" получили: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Клайв Оуэн, Джессика Альба, Мария Белло, Бриттани Мерфи, Элайджа Вуд.

Смотрите трейлер к фильму "Город грехов": видео