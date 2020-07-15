Американская актриса Сара Джессика Паркер во время прогулок использует средства защиты от коронавируса. Она решила вместо маски надеть на лицо платок, после чего поклонники стали отмечать, что именно так в современных условиях могла бы выглядеть Кэрри Брэдшоу –героиня, которую играла Сара в ленте "Секс и город".

Именно после выхода этого культового сериала Джессика получила большую популярность. Ее стиль очень схож со стилем журналистки Кэрри, в которую перевоплощалась актриса. Теперь каждый ее снимок быстро разлетается по сети, миллионы поклонников обсуждают очередной аутфит знаменитости. На днях на личной странице в инстаграме Сара показала один из вариантов летнего образа.

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Образ Сары Джессики Паркер

Сара показала фотографию, которая была сделана во время прогулки по улочкам Нью-Йорка. Она надела легкую белую блузку с кружевами и короткие белые брюки. Такой наряд прекрасно подойдет для повседневного выхода. Соединила look с туфлями-лодочками с бантиком на каблуках. Дополнила свой образ сумкой через плечо с желтым ремнем и большими солнцезащитными очками с темными линзами. Волосы уложила назад.

Неизменным аксессуаром настоящего для Паркер являются разноцветные платки. Именно ими она закрывает лицо и таким образом защищает себя от инфицирования коронавирусной болезнью. На этот раз платок был бежевого цвета с белым принтом.

Пользователи сети неоднократно отмечали, что именно так бы выглядела Кэрри Брэдшоу, если бы сериал снимали в современных условиях, ведь она была модницей и у нее похожий стиль с Сарой.



Летний look Сары Джессики Паркер / Instagram / @sarahjessicaparker