Каждый год 1 июня весь мир вспоминает легендарную блондинку, которая сумела влюбить в себя миллионы людей – Мэрилин Монро. Именно в этот день кинодива праздновала бы день рождения. Не обошли вниманием дату и журналисты LifeStyle 24, которые нашли звезд, которые охотно перевоплотились в знаменитую Мэрилин Монро.

Мэрилин Монро умерла еще в 1962 году, однако даже после десятилетий она не теряет статуса секс-символа Голливуда и вдохновляет миллионы красавиц. Звезды охотно примеряют соблазнительные образы в стиле кинодивы. Кто же решился перевоплотиться в легендарную Мэрилин – смотрите в подборке.

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Мишель Уильямс

Голливудская красавица Мишель Уильямс не только поразила сходством с Мэрилин Монро, но и сыграла ее в киноленте "7 дней и ночей с Мэрилин". Фильм вышел на большой экран в 2012 году и покорил зрителей историей кинодивы.

Смотрите трейлер к фильму "7 дней и ночей с Мэрилин": видео

Авторы проекта хотели показать жизнь Мэрилин Монро на пике ее популярности. По сюжету, актриса приезжает в Лондон для съемок фильма и сотрудничает с настойчивым фотографом Колином Кларком, который сделал немало снимков кинодивы. И с ним Мэрилин не приходилось ни скучать, ни скрывать свою сексуальность.



Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро / Фото The Hollywood Reporter

Ким Кардашян

Не упустила возможность примерить сексуальный образ знаменитая американка Ким Кардашян. Звезда снялась для журнала Vogue в 2015 году, повторив образ кинодивы.



Ким Кардашян в образе Мэрилин Монро / Фото Vogue



Сексуальная Ким Кардашян / Фото Vogue

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Кайли Дженнер и Винни Харлоу

Не менее жаркими в образе Мэрилин Монро были знаменитые миллионерши и модели Кайли Дженнер и Винни Харлоу. Они до мельчайших деталей скопировали образы кумирки из мюзикла 1953 "Джентльмены предпочитают блондинок".

Кайли Дженнер в образе Мэрилин Монро / Фото Instagram / @kyliejenner

Винни Харлоу повторила образ Мэрилин Монро / Фото Instagram / @winnieharlow

Милла Йовович

В сексуальной фотосессии снялась и Милла Йовович. Чтобы перевоплотиться в Мэрилин Монро, актриса примерила парик и соблазнительные наряды. Съемка прошла в 2012 году и покорила сеть.

Милла Йовович / Фото Avon

DJ Nana

Примерила образ Мэрилин и украинская артистка Анастасия Кумейко, более известная как DJ Nana. Певица призналась, что перекрасила волосы в белокурый цвет и не удержалась от такой черно-белой съемки. Однако долго изображать Мэрилин Монро она не стала: уже на следующий день певица вновь стала брюнеткой, но снимками своего эксперимента все же поделилась.

DJ Nana в образе Монро / Фото Instagram / @anastasia_domination

Леся Никитюк

А вот телеведущая Леся Никитюк несколько изменила привычный образ Мэрилин Монро. На вечеринку по случаю Хэллоуина она пришла в наряде в стиле кинодивы и гримом вампирши.



Леся Никитюк / 1+1

Это далеко не все красавицы, которые перевоплощались в Мэрилин Монро. И с уверенностью можно сказать, что такую как легенда Голливуда найти сложно. Мэрилин магически сочетала раскованность и сексуальность с женской скромностью. Видимо, именно поэтому необыкновенный шарм она и покорила сердца всего мира.



Мэрилин Монро / Фото Vogue