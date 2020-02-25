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Стилист Меган Маркл Джессика Малруни на улицах Нью-Йорка в платье-рубашке и ботфортах: фото

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Джессика Малруни / Instagram / @jessicamulroney

Джессика Малруни больше известна не как стилист, а как подруга герцогини Сассекской. Недавно 40-летнюю красавицу на улицах Нью-Йорка засняли папарацци.

Ранее Малруни часто появлялась на публике вместе с подругой Меган, однако сейчас вместе их видят очень редко. Женщина попала в объектив камер, когда посещала шоу Good Morning America.

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Для этого выхода Джессика выбрала голубую удлиненную рубашку и длинный трикотажный джемпер бежевого цвета. Связала такое платье с высокими замшевыми ботфортами цвета морской волны на каблуке. Ее образ дополняла большая коричневая сумка Louis Vuitton.

Среди аксессуаров звездный стилист выбрала часы, несколько металлических браслетов, а также серьги-кольца. Выделялись большие черные солнцезащитные очки.

Волосы были собраны в аккуратную прическу с легкими локонами, а на лице сиял легкий макияж с акцентом на глазах.

Джессіка Малруні
Джессика Малруни в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Джессіка Малруні
Стилист Меган Маркл Джессика Малруни / Instagram / @jessicamulroney

Меган Маркл та Джессіка Малруні
Меган Маркл и Джессика Малруни / Фото: Getty Images
 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Меган Маркл Стиль и мода LifeStyle
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