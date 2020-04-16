Стильная даже в 14: российская модель Ирина Шейк показала фото из детства

Знаменитая супермодель Ирина Шейк опубликовала в сети архивный кадр, на котором появилась подростком. Снимок был сделан в России, вероятно, в городе Геленджик у Черного моря.

34-летняя Ирина достигла настоящих высот в своей модельной карьере, из-за чего она часто становится желанной звездой на модных показах или кампейнах брендов. Впрочем, мало кто знает ее ребенком или подростком, который выросл в России.

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На новой фотографии, на которой она предстала в 14 лет, девушка демонстрирует яркий стиль и загорелую кожу. Поклонники подметили, что снимок был сделан в одном из курортных городков в Краснодарском крае на берегу Черного моря. Ирина была одета в желтый кроп-топ и розовые брюки-клеш с заниженной талией и позировала на фоне фонтана. Уже тогда Шейк могла похвастаться высоким ростом среди сверстников.

Немало фанатов с восторгом отреагировали на фотографии, а ведущие модельеры, такие как Зак Позен и Филипп Плейн отметили красоту девочки.

Кто такая Ирина Шейк?Ирина Шейк – известная российская супермодель из города Еманжелинск Челябинской области. Модельная карьера началась в 19 лет и с тех пор она позирует для известных обложек глянца, рекламных кампаний брендов, а также участвует в модных показах. В прошлом Ирина Шейк была в отношениях с футболистом Криштиану Роналду, но впоследствии разошлась с ним. Следующие отношения были с известным голливудским актером Брэдли Купером, в партнерстве с которым у них родилась совместная дочь Лея де Сен Шейк Купер. В 2019 году пара разошлась.