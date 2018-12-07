Стильная и заботливая: Амаль Клуни очаровала сеть снимками с детьми

Джордж и Амаль Клуни относятся к тем голливудским звездам, которые публично не говорят о личной жизни. Кроме этого, пара не публикует фото со своими очаровательными детьми – двойняшками Эллой и Александром. Однако журналистам все же удается наблюдать за тем, как растут потомки голливудского актера и его жены.

На днях знаменитая чета приехали в Нью-Йорк, где состоится анонсированное мероприятие ООН. Вероятно, Амаль Клуни, которая является известным адвокатом по правам человека, выступит с очередной речью перед участниками встречи.

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Но несмотря на насыщенный график звездная мама не забывает и о своих наследниках. Очаровательная Амаль попала в объективы папарацци, когда выходила из одного из отелей. Перед общественностью она предстала в черных кожаных брюках, гольфе и леопардовом пальто. Свой образ жена Джорджа Клуни дополнила Кэппи и сапогами на устойчивом каблуке.

Однако это очаровало сеть: на руках знаменитость держала своих милых двойняшек – 1-летних Эллу и Александра. Судя по снимкам, дети уже привыкли к вниманию фотографов, поэтому отнюдь не испугались вспышек камер. Элла и Александр внимательно смотрели по сторонам, держа одинаковых мишек.

Фотографии сразу же разлетелись сетью и очаровали всех. Сторонники супругов на фан-страницах тоже опубликовали кадры с малышами. Кроме этого, блогеры заметили сходство маленького Александра с его звездным отцом. Архивные фото Джорджа Клуни и его сына и действительно поражают сходством.