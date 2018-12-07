Стильная и заботливая: Амаль Клуни очаровала сеть снимками с детьми

64 Читати новину українською
Амаль Клуни с детьми
Амаль Клуни с детьми / pagesix.com

Джордж и Амаль Клуни относятся к тем голливудским звездам, которые публично не говорят о личной жизни. Кроме этого, пара не публикует фото со своими очаровательными детьми – двойняшками Эллой и Александром. Однако журналистам все же удается наблюдать за тем, как растут потомки голливудского актера и его жены.

На днях знаменитая чета приехали в Нью-Йорк, где состоится анонсированное мероприятие ООН. Вероятно, Амаль Клуни, которая является известным адвокатом по правам человека, выступит с очередной речью перед участниками встречи.

Читайте также: Особый выход: Амаль и Джордж Клуни впервые за долгое время появились на публике

Но несмотря на насыщенный график звездная мама не забывает и о своих наследниках. Очаровательная Амаль попала в объективы папарацци, когда выходила из одного из отелей. Перед общественностью она предстала в черных кожаных брюках, гольфе и леопардовом пальто. Свой образ жена Джорджа Клуни дополнила Кэппи и сапогами на устойчивом каблуке.

Однако это очаровало сеть: на руках знаменитость держала своих милых двойняшек – 1-летних Эллу и Александра. Судя по снимкам, дети уже привыкли к вниманию фотографов, поэтому отнюдь не испугались вспышек камер. Элла и Александр внимательно смотрели по сторонам, держа одинаковых мишек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений the_clooneys (@the_clooneys)

Фотографии сразу же разлетелись сетью и очаровали всех. Сторонники супругов на фан-страницах тоже опубликовали кадры с малышами. Кроме этого, блогеры заметили сходство маленького Александра с его звездным отцом. Архивные фото Джорджа Клуни и его сына и действительно поражают сходством.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений the_clooneys (@the_clooneys)

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Амаль Клуни Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
7 декабря 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
129
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
7 декабря 15:36 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
12533
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
7 декабря 14:00 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
28433
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
7 декабря 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
1254
День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
7 декабря 10:15 День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
10802
Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
6 декабря 19:01 Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
Яніна Ткачук 1039
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук