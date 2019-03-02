Стильная Оля Фреймут поздравила поклонников с весной: фото

28 Читати новину українською
Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая и мать троих детей Ольга Фреймут очаровала поклонников в сети стильным фото в casual-образе.

Новое фото Оля опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Отсчет жизни обновлен, – Оля Фреймут трогательно заговорила о своем возрасте

На снимке Фреймут собрала волосы назад и надела худи серого цвета с черной курткой сверху. Лицо звезды закрывают солнцезащитные очки. В подписи украинка поздравила поклонников с весной.

"С весной каждого! Любите непременно, пусть и без взаимности: эффект одинаковый. Проверено", – отметила Оля.

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

blog_ava
Какими будут последствия войны компроматов на кандидатов в президенты?
сегодня
617
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ольга Фреймут
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
сегодня 10:02 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
496
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1 марта 18:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1326
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
1 марта 12:25 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 372
Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
1 марта 11:00 Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
135
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
1 марта 08:54 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
11265
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук