Стильная Оля Фреймут поздравила поклонников с весной: фото
Популярная украинская телеведущая и мать троих детей Ольга Фреймут очаровала поклонников в сети стильным фото в casual-образе.
Новое фото Оля опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимке Фреймут собрала волосы назад и надела худи серого цвета с черной курткой сверху. Лицо звезды закрывают солнцезащитные очки. В подписи украинка поздравила поклонников с весной.
"С весной каждого! Любите непременно, пусть и без взаимности: эффект одинаковый. Проверено", – отметила Оля.
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia
Источник: LifeStyle 24
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