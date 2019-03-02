Стильная Оля Фреймут поздравила поклонников с весной: фото

Популярная украинская телеведущая и мать троих детей Ольга Фреймут очаровала поклонников в сети стильным фото в casual-образе.

Новое фото Оля опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Фреймут собрала волосы назад и надела худи серого цвета с черной курткой сверху. Лицо звезды закрывают солнцезащитные очки. В подписи украинка поздравила поклонников с весной.

"С весной каждого! Любите непременно, пусть и без взаимности: эффект одинаковый. Проверено", – отметила Оля.



Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia