Стильно и элегантно: обруч стал модным трендом весны-2019

Ежегодно модницы, блогеры и фэшн-стилисты убеждаются в том, что мода действительно циклическая. Ведь после микро-очков летом 2018-го и косынок на волосах осенью того же года на порог весны 2019 пришел новый тренд – обручи.

Именно те обручи, которые еще в детстве ярые поклонницы моды надевали на свои головы и красовались перед зеркалами. Но теперь они получили новую жизнь – не просто пластмассовые разноцветные аксессуары, а обвязанные шелковыми тканями обручи, дополнены различными камнями, стразами, бисером, цветочными композициями и тому подобное.

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Именно такой модный аксессуар – обруч в стиле Блэр Волдорф – уже занял место must-have атрибутов, которые должны появится у каждой модницы этой весной. В своих модных коллекциях на Неделях моды люксовые бренды Prada и Dior уже продемонстрировали модные аксессуары. А гости фэшн-событий охотно начали одевать их в своих street-style образах. Среди украинских звезд стильным обручем уже успела похвастаться певица Тина Кароль в одном из эфиров программы "Голос страны", а также телеведущая Маша Ефросинина в программе "Удивительные люди". Любит следить за модными трендами и ведущая Катя Осадчая, которая уже неоднократно выбирала обруч для светских мероприятий.



Тина Кароль в трендовом обруче на "Голосе страны" / Instagram / @tina_karol



Маша Ефросинина в трендовом обруче в программе "Удивительные люди" / Instagram / @mashaefrosinina





Катерина Осадчая на оперном балу в Дрездене / Instagram / @kosadcha



Журналисты LifeStyle 24 собрали в одной подборке фотографии настоящих поклонниц моды из сети Pinterest , чтобы продемонстрировать самые разнообразные варианты трендовых обручей. Вдохновляйтесь!

Один из главных трендов весны – обручи / Pinterest