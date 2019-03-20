Стильно и элегантно: обруч стал модным трендом весны-2019

62 Читати новину українською
Один из главных трендов весны – обручи
Один из главных трендов весны – обручи / Коллаж: LifeStyle 24, фото – Instagram / @mashaefrosinina / @tina_karol

Ежегодно модницы, блогеры и фэшн-стилисты убеждаются в том, что мода действительно циклическая. Ведь после микро-очков летом 2018-го и косынок на волосах осенью того же года на порог весны 2019 пришел новый тренд – обручи.

Именно те обручи, которые еще в детстве ярые поклонницы моды надевали на свои головы и красовались перед зеркалами. Но теперь они получили новую жизнь – не просто пластмассовые разноцветные аксессуары, а обвязанные шелковыми тканями обручи, дополнены различными камнями, стразами, бисером, цветочными композициями и тому подобное.

Читайте также: В Институте Pantone выбрали главный цвет 2019 года

Именно такой модный аксессуар – обруч в стиле Блэр Волдорф –  уже занял место must-have атрибутов, которые должны появится у каждой модницы этой весной. В своих модных коллекциях на Неделях моды люксовые бренды Prada и Dior уже продемонстрировали модные аксессуары. А гости фэшн-событий охотно начали одевать их в своих street-style образах. Среди украинских звезд стильным обручем уже успела похвастаться певица Тина Кароль в одном из эфиров программы "Голос страны", а также телеведущая Маша Ефросинина в программе "Удивительные люди". Любит следить за модными трендами и ведущая Катя Осадчая, которая уже неоднократно выбирала обруч для светских мероприятий.


Тина Кароль в трендовом обруче на "Голосе страны" / Instagram / @tina_karol


Маша Ефросинина в трендовом обруче в программе "Удивительные люди" / Instagram / @mashaefrosinina


Катерина Осадчая на оперном балу в Дрездене / Instagram / @kosadcha
 

Журналисты LifeStyle 24 собрали в одной подборке фотографии настоящих поклонниц моды из сети Pinterest , чтобы продемонстрировать самые разнообразные варианты трендовых обручей. Вдохновляйтесь!

Один из главных трендов весны – обручи / Pinterest

вас может заинтересовать:
 
  •  
blog_ava
Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму
сегодня
4348
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Стиль и мода Тина Кароль Маша Ефросинина
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Стильно и элегантно: обруч стал модным трендом весны-2019
сегодня 13:30 Стильно и элегантно: обруч стал модным трендом весны-2019
62
День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
сегодня 11:00 День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
3415
День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
сегодня 09:00 День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
40143
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
19 марта 17:52 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1516
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
19 марта 16:01 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1826
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук