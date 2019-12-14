Стильно и выдержано: Иванка Трамп демонстрирует, как носить брючный костюм

11 Читати новину українською
Иванка Трамп / www.gettyimages.com

Дочь американского президента Иванка Трамп в очередной раз поразила стильным образом на официальном событии. Советник Дональда Трампа выступила в Вашингтоне на саммите в поддержку вопроса оплаты отпуска и реформы по уходу за детьми, который прошел в четверг, 12 декабря.

На мероприятии дочь Трампа появилась в твидовом костюме из коллекции Dolce&Gabbana, который состоял из широких брюк и укороченного жакета. Стоимость такого "аутфита" составляет около 4 тысяч долларов

Читайте также: Иванка Трамп надела приталенное платье с глубоким декольте: пикантные фото

Брючный костюм выглядел идеально на Иванке. Стилисты советника президента США подобрали образ, который не только подходил под дресс-код, но и подчеркнул изысканность 38-летней женщины.

Свой look дочь Дональда Трампа дополнила классическими туфлями-лодочками на каблуках.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

В Киеве силовики скрутили людей, которые остановили пьяных полицейских: видео
сегодня
497
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Иванка Трамп Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
13 декабря 17:50 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 13-15 декабря
Уляна Журба 139
13 декабря 13:00 Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская в 2019 году
Юлія Михайлова 978
13 декабря 09:00 10 лучших фильмов про Новый год и Рождество: яркая подборка для детей
Марта Вересюк 492
12 декабря 21:31 "Спинка" для кролика: кто стал прототипом Джессики Рэббит из культового фильма-фэнтези
Юлія Девда 266
12 декабря 19:15 Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
Юліана Вінтюк 23032
Новости
Больше новостей
Залиште відгук