Стильно и выдержано: Иванка Трамп демонстрирует, как носить брючный костюм

Дочь американского президента Иванка Трамп в очередной раз поразила стильным образом на официальном событии. Советник Дональда Трампа выступила в Вашингтоне на саммите в поддержку вопроса оплаты отпуска и реформы по уходу за детьми, который прошел в четверг, 12 декабря.

На мероприятии дочь Трампа появилась в твидовом костюме из коллекции Dolce&Gabbana, который состоял из широких брюк и укороченного жакета. Стоимость такого "аутфита" составляет около 4 тысяч долларов

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Брючный костюм выглядел идеально на Иванке. Стилисты советника президента США подобрали образ, который не только подходил под дресс-код, но и подчеркнул изысканность 38-летней женщины.

Свой look дочь Дональда Трампа дополнила классическими туфлями-лодочками на каблуках.



Иванка Трамп / Getty Images



Иванка Трамп / Getty Images



Иванка Трамп / Getty Images