Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает работать. Звезда уже второй день подряд распространяет фотографии со съемок на острове Труханов, который расположен на Днепре.

Фотографиями Катя, как всегда, поделилась на личной странице в инстаграме. Она показала несколько ярких кадров, которые удалось сделать во время насыщенного рабочего дня.

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Образ Кати Осадчей

Для съемок нового эпизода программы "Светская жизнь" Катя Осадчая выбрала стильны и яркий look, который не остался без внимания поклонников. Звезда предстала перед камерами в комбинезоне темно-синего цвета с оранжевым принтом. Подчеркнула стройную талию с помощью широкого пояса, который хорошо подходил к наряду.

Известно, что Катя обожает различные головные уборы и на этот раз она не сделала исключения, дополнив свой образ оригинальным аксессуаром. Осадчая собрала волосы в прическу сзади, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

"В этом году наш экзотический остров – Труханов", – написала в заметке телеведущая.



Стильный образ Кати Осадчей /​ Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая в оригинальном головном уборе ​/ Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая на съемках​ / Instagram / @kosadcha