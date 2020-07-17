Беременная певица на протяжении всего летнего сезона поражает выбором образов для жарких дней. Светлана Тарабарова для нового фото выбрала стильное платье свободного кроя с объемными рукавами и рюшами на груди.

Певица вскоре станет мамой во второй раз, а ее формы увеличиваются изо дня в день. Светлана Тарабарова не скрывает округлый живот от камер, однако выбирает наряды преимущественно свободного покроя, которые не подчеркивают ее фигуру и позволяют чувствовать себя комфортно. В инстаграм-профиле она показала очередной стильный look от украинского бренда.

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Съемку Светлана Тарабарова устроила во время прогулки за городом. Она балансировала на бревне, символически напомнив о равновесии в реальной жизни. Сама звезда призналась, что сейчас ей как никогда сложно держать душевный баланс, ведь она "во власти" малыша, который вот-вот появится на свет.

"Во Вселенной все стремится к равновесию и мы, люди, не является исключением. Умение восстанавливать душевное баланс – большое достижение в наше бурное время. А умение его поддерживать – бесценное", – написала артистка.

Образ Светланы Тарабаровой

На фото певица позировала в новом платье оливкового цвета с пуговицами по всей длине и объемными рукавами. Стильной деталью стали рюши на груди. Наряд она дополнила белыми сапожками с молнией, которые выгодно контрастировали с основным цветом образа.

Светлана Тарабарова оставила длинные рыжие волосы распущенными и показала естественную красоту без косметики. Она не скрывала своего восторга от трендового look и досуга на природе.

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