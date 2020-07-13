Участница дуэта "Не Ангелы" во время карантина отдыхает от концертов и посвящает себя детям. В разгар летнего сезона она устроила пикник, для которого выбрала стильный сарафан в горошек.

Стройности матери двоих детей поражаются немало поклонниц. В инстаграм-профиле Слава Каминская опубликовала фото с пикника, которым, похоже, раскрыла секрет своей фигуры. Певица жарила овощи на гриле вместо привычного для отдыха на природе шашлыка.

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Участница группы "Не Ангелы" призналась, что в этот день все было на своих местах: "Хозяйка – у плиты, овощи – на гриле, бабочки – в животе. А ЗОЖ – это лишь состояние души".

Образ Славы Каминской

Артистка предстала в черном сарафане длины макси в белый горошек. Украинский модельер и фэшн-эксперт Андре Тан уверяет, что платья с таким принтом всегда актуальны и остаются вне времени. Наряд свободного кроя на тонких бретелях и с пуговицами выгодно подчеркивал пышный бюст звезды, что добавляло пикантности стильному образу.

Слава Каминская также засветила многочисленные татуировки на теле. Для пикника она также сделала волнистую укладку, которую неизменно выбирает для выходов после смены имиджа. А вот лицо певица скрыла за массивными солнцезащитными очками.