Стильные Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун пришли на премьеру "Утреннего шоу" в Лондоне

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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Getty Images

Вероятно, Лондон стал последним городом в списке, где известные голливудские актрисы представляли свой проект – "Утреннее шоу", ведь накануне, 1 ноября, уже состоялась премьера первой серии. Но в столице Великобритании Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун сверкали на красной дорожке.

Накануне, 1 ноября, в Лондоне в The Ham Yard Hotel Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в очередной раз представили новый сериал "Утреннее шоу", в котором сыграли голвни роли.

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Ведь на стриминговому сервисе Apple+ уже проходила премьера первого эпизода. Для последней встречи в рамках промо-кампании Дженнифер Энистон, не изменяя своим вкусам, выбрала черное платье до колен с подчеркнутой талией и босоножки в тон с тонкими полосками.

А вот ее коллега Риз Уизерспун выбрала образ в зеленых оттенках. На красной дорожке известная "блондинка в законе" поразила стройными ногами в шелковой мини-юбке. Для "верха" она выбрала изумрудного оттенка гольф и пиджак. А довершила образ горчичными туфлями-лодочками и бриллиантовыми серьгами.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Getty Images 

Также Риз Уизерспун опубликовала фото с Дженнифер Энистон на своей странице в Инстаграме, которое они сделают во время съемок. Таким образом главная героиня сериала сообщила о запуске проекта и выходе первой серии.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Риз Уизерспун Дженнифер Энистон Стиль и мода
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