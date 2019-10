Стингу – 68: история успеха легенды рок-сцены

Английский рок-музыкант и актер Стинг сегодня, 2 октября, празднует свое 68-летие. Филантроп, эко-защитник и замечательный отец шести детей – именно такого Стинга знают фанаты за кулисами.

Уже давно просторами Сети ширится очень меткая цитата о творчестве Стинга: "на свете нет человека, который бы не любил песни Стинга, есть только те, кто просто их не слышал". И это правда. На культовых песнях Стинга выросло не одно поколение меломанов, которые продолжают перепевать его хиты в чувственных каверах.

Настоящее имя Стинга – Гордон Мэттью Томас Самнер, однако его сценическое "псевдо" навсегда осталось в музыкальных чартах и плейлистах миллионов сторонников. Стинг вырос в портовом городке в Великобритании и с детства увлекался музыкой. Он с нетерпением ждал музыкантов, которых каждый раз приглашали на торжественный спуск нового корабля на воду, а также имел своих музыкальных кумиров, творчеством которых восхищался.

Кто знает, имели бы мы возможность сегодня слышать голос Стинга, если бы он не выбрал "тропу" артиста. Ведь после окончания гимназии, Стинг некоторое время работал кондуктором, налоговым инспектором и проходил практику работая в школе учителем английского. Но в период работы учителем он понял, что музыка является его главной страстью. Он пробовал свои силы в коллективах Newcastle Big Band, Phoeniх Jazzmen, Last Exit и в последнем "пробился" в Лондон.

В 26 лет он подружился с новым приятелем, после чего серьезно заинтересовался роком, хотя до этого он любил джаз. В 1976 году он основал группу The Police, в которой был фронтменом, и работал в составе команды следующих 8 лет. Их всемирно известный сингл Every Breath You Take помнят до сих пор.

Однако Стинг решил пойти своим путем и с 1984 года начал выступать сольно. Его первый альбом с элементами джаза The Dream of the Blue Turtles стал платиновым. Впоследствии он выпускает еще несколько успешных синглов и альбомов, которые оказываются на верхних строчках хит-парадов по всему миру.

Его песни часто рассказывают об актуальных проблемах человечества, в частности, о времени холодной войны, о жертвах репрессий в Чили, о беженцах с Ближнего Востока, о религии, войне и непонимании в мире.

Тогда же он задумывается о другой деятельности в жизни, кроме музыки, и начинает поддерживать организацию "Международная амнистия" и становится одним из защитников сохранения природы. Со своей второй женой Труди Стайлер, в браке с которой родилось шестеро детей, он основал вместе Фонд защиты тропических лесов.

Творчество и биография Стинга захватывает, а его фразы и тексты из песен каждый раз вдохновляют фанатов становиться лучше. LifeStyle 24 присоединяется к поздравлениям и желает каждому найти свой правильный путь в жизни, как это удалось сделать легендарному Стингу.

Стинг – Shape Of My Heart: смотрите видео с концерта