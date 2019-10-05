Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone

5 октября 2011-го умер Стив Джобс – один из самых известных новейших изобретателей, соучредитель Apple и создатель одного из самых известных смартфонов современности.

Его изобретениями пользуются во всем мире, о нем пишут книги и снимают фильмы, а его цитатами восхищаются миллионы.

Читайте также: Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft

В годовщину смерти Стива Джобса предлагаем вдохновиться его наиболее мотивирующими цитатами:

О роли техники в жизни людей

Главной причиной, почему люди будут покупать себе домой компьютер, станет возможность быть связанными с национальной коммуникационной сетью. Мы сейчас в самом начале этого этапа, но это будет настоящий прорыв. Примерно такой, как появление телефона.

(Playboy, 1985 год)

"Он (компьютер) выполняет очень простые инструкции – возьми число, прибавь его к другому числу, сравни результат с третьим, но он выполняет их со скоростью 1 миллион в секунду. А на скорости 1 миллион в секунду результат уже кажется волшебством".

(Playboy, 1985 год)



Стив Джобс представляет новую модель iPhone // Getty images

"Когда ты молод и смотришь телевизор, то думаешь, что телекомпании сговорились и хотят сделать людей тупыми. Но потом ты взрослеешь и приходит понимание: люди сами этого хотят. И эта мысль пугает гораздо больше. Заговор – это не страшно. Ты можешь пристрелить ублюдков, начать революцию! Но нет никакого заговора, телекомпании просто удовлетворяют спрос. К сожалению, это правда".

(Wired, 1996 год)

Смотрите также: Стив Джобс. Легенда. Эпоха. противоречие

Об освобождении от Apple в 1985 году

"Оглядываясь назад, могу сказать, что мое увольнение из Apple стало лучшим событием в моей жизни. Я лишился багажа успешного человека и вновь обрел легкость и сомнения новичка. Это освободило меня и ознаменовало начало моего наиболее творческого периода".

(Выступление перед выпускниками Стэнфорда, 2005 год)



Стив Джобс вернулся в Apple в 1996 // Getty images

О деньгах

Я единственный человек из мне известных, который потерял четверть миллиарда за один год. Это очень закаляет характер.

"Меня оценивали на миллион долларов, когда мне было 23 года, и более чем на десять миллионов, когда мне было 24, и более чем на сто миллионов, когда мне было 25, и это было неважно, потому что я никогда не делал это ради денег".

Читайте также: 10 самых известных цитат Хью Хефнера

О креативности

"Креативность – это просто создание связей между вещами. Когда творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Это становится им понятно со временем. Они смогли связать разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое. Это происходит потому, что они пережили и увидели больше, чем другие, или потому, что они больше об этом думают".

(Wired, 1996 год)

Во многих случаях люди не знают, чего они хотят, пока ты не покажешь им это.



Стив Джобс представляет новый iPad // Getty images

О вдохновении и любви к своему делу

"Есть только один способ сделать большую работу – полюбить ее".

О настойчивости

Я убежден в том, что половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников – это настойчивость.

Читайте также: Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем

О смерти

"Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище, ложиться спать ночью, говоря, что сегодня мы сделали что-то замечательное – вот что для меня важно!"

(The Wall Street Journal, 1993)

Последние 33 года я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: "Если сегодня будет последним днем в моем жизни, буду ли я делать то, что запланировал на сегодня?" И если несколько дней подряд ответ был "нет", я понимал, что нужно что-то менять".

(Выступление перед выпускниками Стэнфорда, 2005 год)

"Проблема в том, что я стал старше и понял, что технологические новинки не способны действительно изменить мир. Извините, но это правда. Это понимание приходит с появлением детей. Ты рождаешься, стареешь, а потом умираешь. И так происходит уже много лет. И ничто это не изменит".

(Wired, 1996 год)



Стив Джобс//Getty images

"Мысль о том, что я скоро умру, – великолепный инструмент, который помог мне принять все самые важные решения в жизни. Мысль о скорой смерти – лучший способ избавиться от иллюзии, что тебе есть что терять. Ты уже будто голый, и нет причины не идти за велениями своего сердца. Смерть – это лучшее изобретение жизни".

(Выступление перед студентами в Стэнфорде, 2005 год)

Я бы обменял все свои технологии на полдня с Сократом.

"Иногда я верю в бога, иногда – нет. Наверное, 50 на 50. Но с тех пор, как у меня рак, я начал больше об этом думать. И заметил, что стал больше верить. Наверное, я хочу верить в жизнь после смерти. Что, если ты умираешь – это не значит, что все просто исчезает. Мудрость, которую ты аккумулировал. Как-то все это продолжает жить, но иногда я думаю, что это, как кнопка "Вкл/Выкл" – одно нажатие – и тебя нету. Поэтому мне не нравится ставить кнопки "Вкл/Выкл" на устройстве Apple".

Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его зря, пытаясь жить чужой жизнью.

Читайте также: Билл Гейтс признал, что Стив Джобс был "круче"