23-летняя дочь Стивена Спилберга выходит замуж. Вероятно, режиссер в восторге от этой новости, ведь избранником Дестро Эллин стал актер Хенк Легранд.

Снимками с помолвки пара поделилась в инстаграме. Дестро Эллин показала роскошный перстень с бриллиантом, который получила от любимого. Дочь Стивена Спилберга ответила согласием на предложение, поэтому вскоре семья культового режиссера отпразднует свадьбу. Сейчас влюбленные только начали подготовку к торжеству, поэтому точную дату пока не называют.

Смотрите также Актер Деннис Куэйд женился на девушке в два раза младше

Боже мой, я помолвлена! Я так счастлива, что у меня есть шанс прожить всю жизнь со своим лучшим другом и любимым! Это лучший день в моей жизни! Очень люблю тебя, Хенк Легранд,

– написала эмоционально Дестро Эллин в сети.

Что известно об отношениях дочери Стивена Спилберга

Дестро Эллин познакомилась с Хенком Леграндом в Лос-Анджелесе. Парень переехал из Швейцарии, чтобы покорить Голливуд и получить диплом в киноинституте Ли Страсберга и театральной консерватории. Вероятно, именно там он и встретил дочь Стивена Спилберга.

Сначала пара начинала свои отношения как друзья и со временем их общение переросло в роман. Сколько Дестро Эллин и Хенк Легранд встречались до помолвки – неизвестно.

Дестро Эллин – самая младшая из 7 детей Стивена Спилберга и Кейт Кэпшоу. Девушка с детства увлекалась работой звездного отца, поэтому уже в подростковом возрасте начала делать первые шаги в карьере. Сейчас она является начинающей актрисой, сценаристом и известной моделью в США.

Интересно, что частную жизнь Стивен Спилберг защищал от СМИ. Только во взрослом возрасте режиссер начал брать Дестро с собой на светские мероприятия. Такую приватность он с легкостью объяснял общественности: Стивен Спилберг делал все для того, чтобы у его детей были спокойные будни, без преследований папарацци. Поэтому в СМИ подозревают, что и свадьбу дочери режиссер проведет в закрытом режиме.