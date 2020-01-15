Что известно о голливудском актере Стэне Кирше: фильмография

11 января в США покончил жизнь самоубийством голливудский актер Стэн Кирш, который стал популярным благодаря сериалу "Горец" и "Друзья". Что о нем известно еще и в каких фильмах он снимался – читайте дальше.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Впервые он появился в кино, когда ему было четыре года.

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В 2008 году Стэн Кирш основал собственную актерскую студию Stan Kirsch Studios, в которой выступал в качестве режиссера и продюсера. Фильмография актера насчитывает более 20 фильмов и сериалов.



Молодой Стэн Кирш

Фильмография актера: самые известные фильмы