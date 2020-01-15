Что известно о голливудском актере Стэне Кирше: фильмография
11 января в США покончил жизнь самоубийством голливудский актер Стэн Кирш, который стал популярным благодаря сериалу "Горец" и "Друзья". Что о нем известно еще и в каких фильмах он снимался – читайте дальше.
Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Впервые он появился в кино, когда ему было четыре года.
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В 2008 году Стэн Кирш основал собственную актерскую студию Stan Kirsch Studios, в которой выступал в качестве режиссера и продюсера. Фильмография актера насчитывает более 20 фильмов и сериалов.
Молодой Стэн Кирш
Фильмография актера: самые известные фильмы
- "Центральная больница" – 1963
- "Горец" – 1992
- "Военные следователи" – 1995
- "Домашняя песня" – 1996
- "Огненный шторм" – 1999
- "Акула в бутылке" – 2000
- "Пила. Возрождение" – 2005
- "Спасенные из глубины" – 2005
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