12 ноября умер Стэн Ли – легендарный художник и экс-президент компании Marvel Comics. На его комиксах выросло не одно поколение фанатов, а фильмы по мотивам его историй и рисунков собирают самые большие кассовые сборы в мире.

В покойного 95-летнего Стэна Ли была невероятно богатая творческая карьера, которой восхищается весь Голливуд. Представители киноиндустрии часто называли его "отцом", а тронутые горем фанаты не могут поверить, что не увидят в новых фильмах Marvel Studios его камео-роли.

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Так, несмотря на свой пожилой возраст и проблемы со здоровьем, от которых Стэн Ли страдал в последние годы, он продолжал участвовать во всех фильмах о супергероях, исполняя незначительные, но присущие ему роли то ли библиотекаря, то ли прохожего пенсионера, то ли роль самого себя. Это была такая себе особенность и прихоть талантливого художника, который желал появляться в кинолентах, созданных на основе его комиксов.



В сети появился комикс после новостей о смерти Стэна Ли: "Прощай, Стэн Ли"

Предлагаем узнать подробнее, в каких фильмах Вселенной Marvel и какие роли исполнял культовый Стэн Ли на протяжении своей карьеры. В перечень взято лишь несколько кинокартин с начала 2000-х, а в общем он начал появляться в камео (эпизодические роли) с 1980-х годов.

Список фильмов со Стэном Ли студии Marvel

"Железный человек" 2008

В фильме о миллиардере Тони Старке, который впоследствии стал супергероем "Железным человеком", роль которого исполнил знаменитый актер Роберт Дауни-младший, Стэн Ли исполнил одну из своих первых камео-ролей в современной интерпретации Вселенной Marvel. Здесь он сыграл роль редактора журнала Playboy Хью Хефнера на одной из вечеринок, где побывал Тони Старк.



Стэн Ли в роли Хью Хефнера в "Железном человеке" 2008

Смотреть трейлер фильма "Железный человек" 2008:

"Тор" 2011

В истории о могучем воине из Асгарда Торе, роль которого исполнил харизматичный актер Крис Хемсворт. Однако Стэну Ли тоже досталась камео-роль – художник исполнил роль водителя пикапа.



Стэн Ли в роли водителя в "Торе" 2011

Смотреть трейлер фильма "Тор" 2011:

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"Первый мститель" 2011

История об обретении супергеройских свойств Капитаном Америки, роль которого исполнил в свое время Крис Эванс, поразила весь мир. Стэн Ли в свою очередь исполнил эпизодическую роль генерала в рядах армии США.



Стэн Ли в роли генерала в "Первом мстителе" 2011

Смотреть трейлер фильма "Первый мститель" 2011:

"Стражи галактики" 2014

История о компании друзей разной расы, что путешествуют по космосу, уже получила свое продолжение во второй части в 2014 году и ее планируют продлить уже в третей ленте. В оригинальной кинокартине Стэн Ли исполнил роль ксандарианского ловеласа.



Стэн Ли в роли ловеласа в "Стражах галактики" 2011

Смотреть трейлер фильма "Стражи галактики" 2014:

"Человек-муравей" 2015

Кинолента о новом супергерое Человеке-муравье, роль которого исполнил Пол Радд, также имела немалый успех в кинематографе. Легендарный Стэн Ли стал барменом в очередном камео.



Стэн Ли в роли бармена в "Человеке-муравье" 2015

Смотреть трейлер фильма "Человек-муравей" 2015:

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"Черная Пантера" 2018

Фильм, который сорвал все кассовые сборы этого года и лидирует среди самых популярных фильмов года, рассказывает о таинственной стране Ваканду со своим королем-супергероем Черной Пантерой. В поразительном фильме Стэн Ли исполнил роль одного из начальников в южно-корейском казино.



Стэн Ли в роли начальника казино в "Чорной Пантере" 2018

Смотреть трейлер фильма "Черная Пантера" 2015: