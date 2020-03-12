Стоит ли путешествовать во время пандемии коронавируса: опрос

Большинство украинцев, которые любят путешествовать и заранее купили билеты и запланировали отпуск, столкнулись с дилеммой: путешествовать за границу или лучше остаться дома. Сегодня, 12 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал украинцев относительно путешествий за границу во время пандемии коронавируса.

Чтобы избежать распространения эпидемии коронавируса, в Украине с сегодняшнего дня и до 3 апреля ввели карантин. Он предусматривает карантин в образовательных учебных заведениях, ограничение массовых мероприятий с участием более 200 человек и более, временный запрет на авиасообщение с Италией и ограничение КПП на границе Украины.

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Министр иностранных дел Украины настоятельно рекомендует согражданам отказаться от поездок за границу хотя бы на период карантина.

МИД рекомендует отказаться от поездок в такие страны: Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея, Япония, США, Италия, Индия.



Страны, от которых Минздрав рекомендует отказаться во время путешествий

По состоянию на 12 марта в Украине есть только один подтвержденный случай коронавируса. В Черновцах из-за болезни госпитализировали мужчину, который приехал из Италии. Сейчас он находится в больнице.

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