Стоп, культурный карантин: как акция с лучами света охватила Украину – увлекательные фото и виде

12 мая в городах Украины началась масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий "Стоп, культурный карантин". Чтобы правительство страны обратило внимание на представителей культурной среды, активисты включили лучи света в городах Украины.

Известно, что акция 12 мая состоялась в таких городах, как Киев, Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Чернигов, Ужгород и Тернополь. По словам организаторов "Стоп, культурный карантин", более 250 тысяч человек оказались без работы и не имеют никакой надежды на улучшение ситуации, поскольку ослабление карантина ввели во многих сферах жизни, кроме культуры. Об этом сообщает 24 канал.

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У правительства не существует сценария для нас, для свыше 250 000 человек – артистов, актеров, музыкантов, балетмейстров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей области – сотни специализаций и профессий, без которых трудно представить современную культурную жизнь страны сегодня,

– говорится в заявлении активистов.



Акция "Стоп, культурный карантин" / Пресс-служба

Следовательно в 22.00 на знаковых локациях украинских городов включились лучи света, направленные в ночное небо. Таким образом организаторы акции просят услышать их и дать возможность работать.

"Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", – отмечается в заявлении организаторов события.

Но такая акция вызвала немалый резонанс в соцсетях, а некоторые пользователи даже предположили, что они увидели в небе НЛО. Впрочем немало пользователей социальных сетей поделились красивыми фотографиями ночного города, на которых виднеются яркие лучи света.

Сьогодні сотні прожекторів світять в небо в українських містах.



Меседж - якщо нас не чують, нас побачать.



З цим звертається концертний ринок України з акцією Стоп Культурний Карантин.



Ця індустрія першою понесла втрати і з нею відсутній діалог. pic.twitter.com/d4RLM9OPs5 — Krus (@IamKrus) May 12, 2020



Акция "Стоп, культурный карантин" в Киеве / Фото из соцсетей



Акция "Стоп, культурный карантин" в Киеве / Фото из соцсетей



Акция "Стоп, культурный карантин" в Киеве / Фото из соцсетей



Акция "Стоп, культурный карантин" в Тернополе / UA: Общественное