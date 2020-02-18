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Сторонник Трампа сфотографировался с фейковым Киану Ривзом на байк-шоу: сеть подрывают мемы

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Американец сфотографировался с фейковым Киану Ривзом / Коллаж: LifeStyle 24

Американский сторонник действующего президента США намерен прославиться благодаря фотографии с известным канадским актером Киану Ривзом. Мужчине удалось стать популярным благодаря неожиданной встрече, однако помог ему в этом не Нео из "Матрицы", а мемы. На фото, которые тот опубликовал в сети, появился слишком похожий на Ривза американец.

Второй раз за месяц Киану Ривзу пришлось стать причиной для мемов. А все потому, что на одном из байк-шоу американец Билл Монтенейри перепутал участника мероприятия со звездой голливудских фильмов.

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На своей странице в фейсбуке мужчина, который является сторонником Дональда Трампа, опубликовал несколько снимков с никому неизвестным парнем, которого принял за Киану Ривза. Более того, американец предстал на фото с плакатом с надписью "Трамп 2020" и добавил, что кумир миллионов также является сторонником действующего президента США.

Кіану Рівз, меми
Скриншот со страницы американца в фейсбуке

Через некоторое время фотография стала причиной для создания мемов в твиттере, фейсбуке и других соцсетях. Пользователи сети заменили лицо настоящего Киану Ривза на всех самых популярных фотографиях с актером.

Как оказалось, мужчину, которого приняли с Киану Ривза, зовут Ник Герман. Он живет в Мэриленде и на самом деле увлекается байками. В отличие от пользователей сети, он не видит в этой ситуации ничего смешного.

Окей, это безумие. Какой-то придурок сделал мое фото в минувшие выходные на Timonium Bike Show и теперь публикует в Instagram, что встретил Киану Ривза. Господи, люди, в самом деле? Да, это Я справа. Что не так с людьми? И он получил 250 тысяч "лайков",
– написал Ник Герман.

Кіану Рівз, меми
Скриншот

 

Фото мемов с Ником Германом и Киану Ривзом

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Дональд Трамп Голливуд LifeStyle Кино Мемы
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