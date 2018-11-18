Страна чудес: Зои Кравиц снялась в праздничном ролике Tiffany & Co

Известный бренд украшений Tiffany & Co. презентовал новую рекламную кампанию в стиле сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". к зимним праздникам. Ролик называется "Believe in Dreams" ( "Верь в свои мечты") .

Главной героиней предрождественского видео стала актриса Зои Кравиц. Сначала она играет сотрудника магазина Tiffany, который неожиданно попадает в воображаемый сказочный мир.

Читайте также: Tiffany & Co украсили Нью-Йорк бирюзовым цветом: очаровательные фото из соцсетей

Режиссером кампании выступил Марк Романек. Бренд выпустил видео к зимним праздникам, ведь накануне люди начинают мечтать и верить в чудо, поэтому в ролике играет песня группы Aerosmith – "Dream On".



Зои Кравиц / Tiffany & Co. — Believe In Dreams: A Tiffany Holiday (2018)

В кадре появляются китайская модель Сяо Вэнь Цзюй, певица Карен Элсон, Мэй Маск и Наоми Кэмпбелл, которая сыграла Шляпника. Вокруг героев – украшения из коллекций tiffany's Paper Flowers, Hardwear, Tiffany T, Return to Tiffany и Tiffany Keys.

Tiffany & Co. — Believe In Dreams: A Tiffany Holiday (2018): смотрите видео