29-летняя певица уже в сентябре станет мамой во второй раз. Светлана Тарабарова не скрывает, что беременность во время пандемии стала для нее сложным испытанием, однако больше всего ее раздражает не угроза инфицирования вирусом. Как настоящая модница, звезда разочарована сменой своего гардероба.

В мае Светлана Тарабарова объявила, что беременна во второй раз. Звезда пока не рассекретила пол малыша, однако активно показывает на камеру изменения тела, акцентируя на своем большом округлом животе. В новой заметке в инстаграм-профиле она в очередной раз отметила, что сложно переносит беременность. Однако причиной для волнений стал мешковатый гардероб.

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Светлана Тарабарова не скрывает, что часто просыпается с плохим настроением. Однако на этот раз ситуацию удалось спасти стильному теплому костюму, который певица примерила для фото. Она отметила, что в состоянии беременности старые вещи стали малы, поэтому приходится выбирать наряды оверсайз. Такие изменения стиля не слишком радуют артистку, которая привыкла демонстрировать свою роскошную фигуру. Кроме того, Тарабарова призналась, что килограммы, которые она набрала с момента беременности, также подавляют ее.

"Проснулась я сегодня, мягко говоря, не очень. Спас только костюм, а не "мешок" oversize, как обычно. Гардероб старый тупо не подходит и страшно меня бесит", – написала Светлана Тарабарова.

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Образ Светланы Тарабаровой

На фото исполнительница позирует в черном костюме свободного кроя, который не слишком подчеркивает ее округлый живот: широких брюках и пиджаке. Акцент на беременности делает широкий пояс в тон к образу. Будничный look рыжеволосая знаменитость дополнила белой футболкой, удобными кроссовками и небольшим портфелем. Она предстала без макияжа, собрав длинные волосы в высокий пучок. Судя по всему, стильному костюму удалось поднять настроение звезде, ведь она улыбается на камеру.