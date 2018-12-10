"Страшно, что мы привыкли": актер Боклан эмоционально высказался о войне на Донбассе

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Станислав Боклан эмоционально прокомментировал войну на Донбассе
Станислав Боклан эмоционально прокомментировал войну на Донбассе / Фото из открытых источников

Популярный актер, народный артист Украины Станислав Боклан рассказал, что украинцы начинают привыкать к войне, и это страшно. По его словам, Украина также должна смириться с тем, что переговоры по Донбассу необходимо будет вести с тем, с кем их вести невозможно.

Об этом артист рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву".

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Я думаю, нас всех сильно обманули. Кому-то очень выгодна война. Я много слышу, но мне настолько болит этот вопрос, жаль людей, которые там сейчас, они погибают, рискуют каждый день. Столько лжи, всего намешано. Вся страшная история войны в том, что люди, которые ее затевают, знают друг друга лично. А те, кто воюет, не знают друг друга,
– отметил Боклан.

По его словам, главной опасностью войны является то, что к ней начинают привыкать.

"Страшно и то, что я уже привык, что где-то стреляют. Страшно, что мы все привыкли, что кто-то умирает, кто-то калечится. Нас не обжигает война. Я думаю, что надо идти договариваться с теми, с кем невозможно договариваться. Мы же не в запертой комнате сидим. Есть мир, может мы не так стучим в мир, не так с ним разговариваем. А миру от нас что-то надо, а мы не согласны. И живем в замкнутом круге", – сказал актер.

Кроме того, украинский артист категорически отметил, что "Путин сволочь и ничего с этим не сделаешь".

"Но все будет хорошо", – подытожил Боклан.

Кто такой Станислав Боклан?
Украинский актер театра и кино, народный артист Украины, тренер "Лиги Смеха". Сыграл главную роль в историко-драматическом фильме "Поводырь".

Теги: LifeStyle Кино Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости культуры
Источник: Lifestyle
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