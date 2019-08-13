"Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии

Экранизация популярных в Америке подростковых книг-страшилок, благословенна на успех самым Гильермо дель Торо.

Режиссер, который в 2018-м собрал Оскар, Золотой глобус и премию BAFTA за режиссуру "Формы воды", взялся за этот проект в 2016-м. Сейчас его имя у любого фильма умножает интерес зрителей, как минимум, вдвое. Сначала дель Торо пророчили режиссерское кресло, но он уступил Андре Овредалу, а сам стал продюсером и соавтором сценария.

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"Страшные истории для рассказа в темноте": официальный кадр из фильма

В "Страшных историях для рассказа в темноте" нет ничего оригинального, но это не мешает фильму оставаться эффектным. В его основу легли книги Элвина Шварца. Писатель черпал вдохновение из устных легенд и в период 1981-1991 годов издал три тома страшилок для младшего и среднего шкилького возраста. Иллюстрировал книги Стивен Гаммел, рисунки которого вызвали много споров о целесообразности такого творчества в детской литературе.

События фильма разворачиваются в 1968-м в небольшом американском городке. Мелкие рассказы объединяют общей сюжетной линией и бросают в гущу событий группку лузеров. Почти как в популярном сериале "Очень странные дела", о котором еще недавно говорили все из-за выхода нового сезона.



"Страшные истории для рассказа в темноте": официальный кадр из фильма

"Страшные истории для рассказа в темноте" сохраняют дель-торовскую манеру обращаться к ностальгии во многих аспектах. Это и уже упомянутые "странные" дети 80-х и автомобильные кинотеатры, где смотрят "Ночь живых мертвецов". Моментами фильм даже перекликается с "Пунктом назначения". В "Страшные истории" вплели упоминания о войне во Вьетнаме и выборах президента США. На телеэкранах в кадре показывают Ричарда Никсона, как часть соответствующей фильму ужасов атмосферы.

Зарубежные критики хорошо встретили "Страшные истории для рассказа в темноте", поскольку фильм удачно объединяет малые истории в одну большую. И даже если мурашки по коже не остаются надолго, они все же есть. Потому что страх всегда может застать врасплох (почти, как реклама).

Рейтинг ленты на IMDb – 6,6. Возрастное ограничение – 16 лет.

"Страшные истории для рассказа в темноте": смотрите трейлер фильма онлайн

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Все фото: IMDb