Страсти не утихают: Монатик заговорил об отношениях Тины Кароль и Dan Balan

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Dan Balan и Тина Кароль
Dan Balan и Тина Кароль / Коллаж LifeStyle 24

Романтические ухаживания Дана Балана за украинской певицей Тиной Кароль привлекли внимание всех поклонников музыкального шоу "Голос страны 9 сезон". Украинский певец Монатик признался, что ему и другому артисту Потапу интересно наблюдать за их отношениями.

Об этом Монатик, который на днях пошутил о том, что готов спеть на свадьбе коллег по шоу, рассказал в интервью "Светской жизни".

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Артист добавил, что Тина начала иначе вести себя: "она такая веселая, как на крыльях".

Мне очень интересно наблюдать за их отношениями. Я не знаю, что там у них происходит. Dan Balan очень много привнес в это шоу, мне кажется, и Тина как-то по-другому себя показывает... Я не хочу быть интригантом. Я за то, чтобы люди были счастливы в любом случае,
– отметил Монатик.

Он подчеркнул, что за Тиной и Даном, которые всегда в прекрасном настроении, интересно наблюдать со стороны.

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"Просто радует то, что у них хорошее настроение, они всегда классно танцуют и за их диалогами весело и интересно наблюдать. Мы всегда с Потапом уши развесим: что сейчас Dan Balan скажет Тине?" – пояснил певец.

 

 

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Теги: Музыка Новости LifeStyle LifeStyle Дан Балан Тина Кароль Монатик
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