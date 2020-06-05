Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз в очередной раз очаровала поклонников своей красотой. Она похвасталась пышными обнаженными формами в обтягивающем платье.

Деми Роуз не прекращает хвастаться своей красотой. Она не стесняется появляться в откровенных образах и демонстрировать сексуальность и привлекательность. На днях на личной странице знаменитости в инстаграме появилась очередная серия жарких фото.

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Деми Роуз находится на карантине, а потому устраивает эротические фотосессии дома. Неоднократно она делилась снимками, которые делала в своей квартире в Лондоне. Модель предстает перед камерой в различных аутфитах, однако каждый из них хорошо подчеркивает ее пышные и соблазнительные формы.

На последних снимках, которые звезда распространила в сети, она позирует в коротком обтягивающем платье черного цвета с откровенным декольте. Дополнила свой образ черной курткой с ярким принтом на спине. Такой look Роуз быстро взбудоражил сеть и за сутки набрал почти полмиллиона лайков.

Длинные волосы Деми собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько локонов, которые нежно падают на лицо. Ее уши, как обычно, украшали минималистичные серьги. Макияж также был привычный для модели – легкий с нюдовым блеском на губах.



Сексуальная Деми Роуз​ / Instagram / @demirose



Деми Роуз засветила пышную грудь / Instagram / @demirose



Обольстительная Деми Роуз​ / Instagram / @demirose