Страстная Деми Роуз похвасталась оголенными ягодицами в латексном купальнике: жаркое фото

Британская модель Деми Роуз едва ли не ежедневно делится с поклонниками эротическими фотографиями. На днях она распространила фотографию, где предстала в латексном купальнике, который прекрасно подчеркнул ее обнаженные ягодицы.

Деми Роуз неустанно доказывает, что является одной из самых сексуальных и самых откровенных девушек в современном модельном бизнесе. Она не стесняется демонстрировать обнаженные пышные формы в пикантных кадрах, которые публикует на личной странице в инстаграме.

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Аккаунт знаменитости в сети инстаграм наполнен удивительными фотографиями на фоне невероятно красивых пейзажей. Деми обожает путешествовать и делиться снимками из живописных локаций. Однако во время карантина Роуз приходится устраивать домашние фотосессии и обнародовать архивные кадры.

На очередной фотографии модель позирует во время заката у бассейна, закрыв глаза. Она одета в черный латексный купальник и выбрала такую позу, в которой можно продемонстрировать обнаженные ягодицы. Ее волосы, собранные в прическу сзади, а на лице неизменно сияет изысканный макияж с коричневой помадой на губах.

В подписи к фото красавица-брюнетка объяснила, почему стоит на пальцах.

Интересный факт: я хожу на пальцах везде, потому что не могу избавиться от этой привычки, а также я бывшая балерина,

– призналась Деми Роуз.