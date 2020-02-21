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Страстная и зажигательная: лучшие видео Насти Каменских в Тик-Ток

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Певица Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Популярная украинская исполнительница, выступающая под псевдонимом NK, часто делится с поклонниками танцевальными роликами из известной сети Тик-Ток. Можно увидеть видео, снятые на ее авторские песни, и на те, что уже давно покорили эту платформу.

Настя Каменских является активным пользователем социальных сетей. На своей странице в Инстаграме знаменитость делится с подписчиками повседневной жизнью, моментами с концертов и отдыха. Также звезда не оставляет без внимания танцевальные видео, которые сейчас очень популярны в "инстаграмной" среде. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку лучших роликов NK в Тик-Ток.

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На этих видео можем увидеть артистку дома, на отдыхе, когда она выбирает наряд. Каждое из них по-своему уникально и интересно. Такие кадры хочется пересматривать повторно. Ее образы поражают и завораживают. Настя также демонстрирует свою харизматичность и хорошее чувство танца.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Настя Каменских
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