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Страстная Эмили Ратаковски похвасталась откровенным декольте: горячее фото

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Сексапильная брюнетка Эмили Ратаковски любит позировать в провокационных фотосессиях и делиться пикантными снимками. На днях модель опубликовала фотографию в вечернем платье, на которой продемонстрировала откровенное декольте.

Популярная английская актриса и модель Эмили Ратаковски продолжает делиться эротическими фотографиями на своей странице в инстаграме. Звезда радует своих поклонников горячими фото, а они активно обсуждают их в комментариях.

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Эмили является одной из самых популярных моделей современности. Ее привлекательность и красота вызывают восхищение. Каждая фотография, на которой она позирует, похожая на произведение искусства.

Недавно красавица распространила кадр, на котором появилась в блестящем черном вечернем платье. Привлекательные формы девушка подчеркнула откровенным декольте.

Волосы знаменитость аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовим блеском на губах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Эмили Ратажковски
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