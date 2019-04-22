Страстная неделя 2019: что можно и нельзя делать в последние дни перед Пасхой

Страстная неделя – последние дни перед Пасхой. В эти дни верующие вспоминают путь страданий и крестной смерти Спасителя, чтобы потом с радостью отпраздновать Его Светлое Воскресение. Что можно, а что нельзя делать во время Страстной недели – читайте дальше.

Страстная неделя 2019 (или Страстная седмица) началась 22 апреля и продлится до Пасхи 2019. В последний день Cедмицы – 28 апреля – православные отмечают светлый праздник Пасхи. Считается, что в этот период нужно ходить на богослужения и максимально очиститься к светлому празднику Пасхи.

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Слово "страсти" в переводе со старославянского означает "муки", "страдание". Поэтому христиане в эти дни придерживаются строгого поста, не танцуют, не поют. Но многие молятся, часто бывают в церкви и готовятся к Великому празднику.



Страстная неделя – что нельзя делать в эти дни

Страстная неделя – что можно и что нельзя делать в эти дни

Главным в эти дни считается – больше молиться, искренне каяться, оказывать помощь близким, а развлечения и повседневную суету оставить на потом. Это поможет подготовить душу к встрече Светлой Пасхи и радоваться с чистыми мыслями и сердцем.

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Во время Страстной недели нужно придерживаться Великого поста, который заканчивается на Пасху. В понедельник можно есть сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером. Во вторник так же как и в предыдущий день, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно есть вечером. В среду можно есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла. В четверг разрешается есть горячую растительную пищу с маслом дважды в день. В пятницу нужно вообще воздержаться от приема пищи. В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла. А уже в воскресенье, 28 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.



Страстная неделя – что можно есть в эти дни

Каждый день Страстной седмицы – великий и святой. Во всех церквях совершаются особые службы.

Понедельник, вторник и среда Страстной недели посвящены последним беседам Христа с учениками и народом. А в четверг начинается чтение Страстей Христовых, чтобы люди вспомнили и почтили Его страдания.

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В Великий понедельник (22 апреля) – нужно закончить все работы по дому: отремонтировать, покрасить, убрать. В Великий вторник (23 апреля) нужно закончить всю работу, связанную с одеждой – стирка, глажка и тому подобное. В Великую среду (24 апреля) из дома выносят последний мусор. Также начинают готовить яйца к покраске, запасаясь всем необходимым.

В Чистый четверг (25 апреля) принято купаться до восхода солнца. В церквях зажигают свечи, которые нужно сохранить и принести домой, так как такая свеча будет защищать дом от пожара в течение всего года. Также в этот день начинают печь паски.



Страстная неделя 2019 – что нужно сделать в эти дни

В Страстную пятницу (26 апреля) нельзя ничего делать по дому, а также петь, танцевать и даже просто слушать музыку. В память о муках Христа запрещается есть до того момента, как вечером в церкви во время богослужений вынесут Плащаницу.

В Великую субботу (27 апреля) готовят все для праздничного стола, а также продолжают красить яйца.

Заканчивается Страстная неделя Большим Воскресением – Пасхой. В этот день заканчивается Великий пост.