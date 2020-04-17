Страстная пятница 2020: дата, приметы и суеверия
Страстная пятница – самый скорбный день перед Пасхой, который приходится на 17 апреля. В этот день христиане вспоминают о последних днях земной жизни Господа Иисуса Христа. Страстная пятница зависит от даты празднования Пасхи, поэтому она не имеет фиксированной даты и каждый год приходится на разное число.
Страстная пятница предназначена для того, чтобы вспомнить страдания Иисуса Христа, ведь именно за три дня до Воскресения, его приговорили к распятию на Голгофе. С терновым венком Иисус нес свой тяжелый крест на гору, на которой его распяли.
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Иисус провисел на кресте 6 часов. Чтобы убедиться, что он умер, один из воинов пронзил ему ребро, из которого потекла кровь и вода – символы будущих таинств Евхаристии и Крещения.
Вынос Плащаницы
Иисус умер ради людей и принес себя в жертву. В этот день священнослужители читают 12 отрывков из Евангелия о страданиях Христа. Из церкви выносится Плащаница – плат, на котором изображен Иисус в гробу. Во время Службы люди стоят в церквях со свечами, а Плащаницу трижды обносят вокруг храма. Она устанавливается в центре церкви и украшается цветами.
Плащаница в Страстную пятницу
Приметы в Страстную пятницу
– Как только утром вы проснетесь, надо выглянуть в окно. Что первым вы увидите – того и следует ожидать:
- Птица – к приятным знакомствам и новостям;
- Кошка – к богатству;
- Собака – к печали;
- Молодой парень – к здоровью;
- Молодая женщина – к благополучию;
- Целая семья – к взаимопониманию с родными;
- Пожилой мужчина – к болезням.
– По приметам, пасха испеченная в Страстную пятницу долго не может почерстветь и зацвести.
– Пятница перед Пасхой теплая и ясная – к такой же весне.
– На улице пасмурно – огороды будут в сорняках.
– Пошел дождь – весна тоже будет сырой и дождливой.
Страстная пятница 2020
Суеверия в Страстную пятницу
1. Тот, кто в Страстную пятницу хоть немного пригубит алкоголя, весь год будет пьянствовать.
2.Человек, который будет радоваться и веселиться в Страстную пятницу, проведет весь год в рыданиях.
3.Гадать в этот день, заниматься практиками и магией – категорически запрещено.
4.Нельзя в этот день копать землю, так как на теле могут вылезти язвы и раны.
5.Зачатый ребенок в этот день будет калекой или родится тяжелобольным.
6.В этот день нельзя стричь волосы, так как можно потерять здоровье.
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