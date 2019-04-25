Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев

Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели. В 2019 году она приходится на 26 апреля. Мы расскажем, что в этот день можно делать, а что запрещается, согласно украинским обычаям.

Что нельзя делать в страстную пятницу

В Страстную пятницу следует полностью отказаться от пищи. Только вечером можно съесть хлеб и воду. Также нужно избегать веселья и различных развлечений.

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Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать,

– говорит народная поговорка.

В этот день нельзя выполнять домашнюю работу: ни шить, ни резать, ни убирать. Следует завершить всю уборку в Чистый четверг. Нельзя работать и на земле. Украинцы верили, что если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.

По поверью, в страстную пятницу нужно отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.

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Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день

Что можно делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу христианам стоит посетить богослужение и помолиться. Наши предки считали, что если принести с богослужения 12 зажженных свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год.

Хотя в Страстную пятницу работать нельзя, но разрешено выпекать паски. В народе говорят, что выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не испортится и не покроется плесенью, а также будет обладать целебной силой. Также есть народное поверье для мам – в этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания – такой малыш должен быть здоров и силен.

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Пост в Страстную пятницу

В Страстную пятницу верующие полностью воздерживаются от употребления пищи, духовно и физически готовят себя к Пасхе. Можно позволить себе немного хлеба с холодной водой. Однако это должно происходить вечером – после того, как состоится вынос Плащаницы.



Страстная пятница: что можно есть в этот день

Приметы в Страстную пятницу

– В древности считали, что если в этот день небо звездное – будет хороший урожай зерновых, если весь день облачно, "хлеб будет с бурьяном", то есть будет неурожай.

– В Страстную пятницу нельзя плевать на землю. Народные приметы говорят, что кто плюнет на землю – от того на весь год все святые отвернутся.

– Стирать в Великую пятницу нельзя. Существует поверье, что если в этот день постирать белье и вывесить его сушиться, то на нем появятся следы крови.

– Человек, который полностью воздерживается от еды и воды весь этот день, будет знать за три дня время своей смерти.