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Страстная Тина Кароль ошеломила соблазнительной фотографией в белье: пикантное фото

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Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Известная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает сеть привлекательными образами. В День святого Валентина она запостила привлекательный кадр, на котором позирует в изысканном нижнем белье.

Народная артистка Украины, тренер десятого сезона шоу "Голос страны" Тина Кароль не боится экспериментировать со стилем и публиковать фото в откровенных образах. На своей странице в Инстаграме звезда поделились чрезвычайно страстным снимком.

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Тина Кароль позирует на фоне серой комнаты в эротической позе и с закрытыми глазами. Украинская поп-дива одета в красивое нижнее белье бежевого цвета, которые эффектно подчеркивает соблазнительные формы певицы.

На ногах у Тины бордовый педикюр, а на руках – нюдовий маникюр. Волосы уложены в уже привычные для нее голливудские локоны. Нежный макияж, с акцентом на глазах, гармонично дополняет образ Кароль.

Тіна Кароль
Пикантный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol

Предлагаем посмотреть подборку откровенных образов украинской любимицы.

Тіна Кароль
Соблазнительная Тина Кароль в черном бикини / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тина Кароль в зеленой атласном платье/ Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тина Кароль позирует в черном платье и колготках / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Привлекательная Тина Кароль в "домашнем" свитере / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Эффектный образ: черный жакет, брюки и бюстгальтер / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тина Кароль: необычное одеяние и завораживающий взгляд / Instagram / @tina_karol

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Тина Кароль
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