Страстная Тина Кароль ошеломила соблазнительной фотографией в белье: пикантное фото
Известная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает сеть привлекательными образами. В День святого Валентина она запостила привлекательный кадр, на котором позирует в изысканном нижнем белье.
Народная артистка Украины, тренер десятого сезона шоу "Голос страны" Тина Кароль не боится экспериментировать со стилем и публиковать фото в откровенных образах. На своей странице в Инстаграме звезда поделились чрезвычайно страстным снимком.
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Тина Кароль позирует на фоне серой комнаты в эротической позе и с закрытыми глазами. Украинская поп-дива одета в красивое нижнее белье бежевого цвета, которые эффектно подчеркивает соблазнительные формы певицы.
На ногах у Тины бордовый педикюр, а на руках – нюдовий маникюр. Волосы уложены в уже привычные для нее голливудские локоны. Нежный макияж, с акцентом на глазах, гармонично дополняет образ Кароль.
Пикантный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol
Предлагаем посмотреть подборку откровенных образов украинской любимицы.
Соблазнительная Тина Кароль в черном бикини / Instagram / @tina_karol
Тина Кароль в зеленой атласном платье/ Instagram / @tina_karol
Тина Кароль позирует в черном платье и колготках / Instagram / @tina_karol
Привлекательная Тина Кароль в "домашнем" свитере / Instagram / @tina_karol
Эффектный образ: черный жакет, брюки и бюстгальтер / Instagram / @tina_karol
Тина Кароль: необычное одеяние и завораживающий взгляд / Instagram / @tina_karol
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