Страстная Тина Кароль ошеломила соблазнительной фотографией в белье: пикантное фото

Известная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает сеть привлекательными образами. В День святого Валентина она запостила привлекательный кадр, на котором позирует в изысканном нижнем белье.

Народная артистка Украины, тренер десятого сезона шоу "Голос страны" Тина Кароль не боится экспериментировать со стилем и публиковать фото в откровенных образах. На своей странице в Инстаграме звезда поделились чрезвычайно страстным снимком.

Читайте также: Тина Кароль очаровала сеть соблазнительными фотографиями

Тина Кароль позирует на фоне серой комнаты в эротической позе и с закрытыми глазами. Украинская поп-дива одета в красивое нижнее белье бежевого цвета, которые эффектно подчеркивает соблазнительные формы певицы.

На ногах у Тины бордовый педикюр, а на руках – нюдовий маникюр. Волосы уложены в уже привычные для нее голливудские локоны. Нежный макияж, с акцентом на глазах, гармонично дополняет образ Кароль.



Пикантный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol

Предлагаем посмотреть подборку откровенных образов украинской любимицы.



Соблазнительная Тина Кароль в черном бикини / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль в зеленой атласном платье/ Instagram / @tina_karol



Тина Кароль позирует в черном платье и колготках / Instagram / @tina_karol



Привлекательная Тина Кароль в "домашнем" свитере / Instagram / @tina_karol



Эффектный образ: черный жакет, брюки и бюстгальтер / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль: необычное одеяние и завораживающий взгляд / Instagram / @tina_karol