Популярная украинская певица Оля Цибульская продолжает подогревать слухи о романе с артистом DZIDZIO. Звезда распространила в сети видео, на котором показала зажигательный и страстный танец со своим коллегой по сцене.

Жаркий ролик появился на личной странице знаменитости в инстаграме. Он был снят во время съемок клипа на дуэтную песню Цибульской и DZIDZIO "Киса".

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На видео звезды изображены в эффектных нарядах. Они гармонично дополняют друг друга и действительно похожи на пару. Оля позирует перед камерой в изысканном красном платье в пол, которое соединила с босоножками красного цвета. Ее уши украшают массивные серьги в тон аутфиту, волосы уложены в елегантную прическу, а на лице сияет насыщенный макияж.

DZIDZIO появился в синем костюме, жилетке и белой рубашке. Он выглядел невероятно. Вместе с Олей станцевал страстный танец под их общий популярный хит "Чекаю. Цьом".

DZIDZIO & Оля Цибульская – "Чекаю. Цьом" Смотрите видео онлайн