24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Страстные поцелуи в масках: как Бруклин Бекхэм проводит карантин с любимой

- Читати новину українською
Бруклин Бекхэм проводит карантин с любимой / Instagram / @nicolaannepeltz

Старший сын звездной четы Бекхэмов Бруклин проводит карантин вместе с девушкой Николой Пельтц. Влюбленные наслаждаются компанией друг друга, но не забывают о средствах защиты в публичных местах. Даже маски не помешают поцелуям пары.

Сына знаменитого дизайнера и успешного футболиста пандемия коронавируса застала в Америке, когда он отправился на родину любимой актрисы Николы Пельтц. Несмотря на то, что Бруклину Бекхэму не удалось попасть домой и лично поздравить маму Викторию Бекхэм с днем рождения, судя по всему, он не разочаровывается.

Читайте также Как трендово одеться весной: стильный пример от Бруклина Бекхэма и его девушки

Все свое время фотограф проводит вместе с девушкой Николой, а их чувствами восхищаются фанаты по всему миру. Так, одна из самых красивых голливудских пар с радостью демонстрирует свои отношения в социальных сетях. Даже карантин не помешает их страстным поцелуям и страстным объятиям.

Однако если в роскошном имении дочери знаменитого американского миллиардера Нельсона Пельтца влюбленным ничего не грозит, что в публичных местах они не забывают о средствах защиты от смертельного вируса. Никола опубликовала чувственные фото, на которых предстала на руках у Бруклина. На них черные защитные маски, однако даже они не мешают поцелуям.

Мой мир. Я обещаю всегда заботиться о тебе,
– трогательно подписала Никола Пельтц. 

Судя по всему, чувства пары прошли проверку даже жизнью под общей крышей, а самоизоляция лишь подогревает их страсть. Наверное, знаменитый покоритель девичьих сердец Бруклин Бекхэм наконец отыскал того человека, рядом с которым круглосуточно чувствует себя счастливым. Влюбленные без устали публикуют совместные романтические кадры и не прекращают публично признаваться в своих чувствах.

Предлагаем Вам посмотреть "карантинную" историю любви Бруклина и Никогда в чувственных фото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от bb (@brooklynbeckham)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от bb (@brooklynbeckham)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от bb (@brooklynbeckham)

Что известно о романе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц?Об отношениях новоиспеченной пары стало известно в октябре, когда они вместе посетили вечеринку на Хэллоуин. Впоследствии 20-летний Бруклин Бекхэм познакомил молодую актрису Николу Пельтц со своими дедушкой и бабушкой, когда они вместе побывали на пьесе "Thriller Live" в одном из лондонских театров.
Влюбленные вместе встретили Новый 2020 год на вечеринке семьи Бекхэмов в их имении в местечке Котсволд. На 25-й день рождения любимой Бруклин организовал первую совместную поездку на солнечный курорт, а Нкола в свою очередь выразила надежду, что отныне все их путешествия будут совместными.

Автор: Марина Джура
Теги: Бруклин Бекхэм Звездные романы Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:21 Идеальный вечер с детьми: 7 интересных фильмов, которые понравятся всей семье
Юлія Михайлова
сегодня 09:00 Поливальный понедельник 2020: традиции празднования
Квітослава Туз
19 апреля 17:43 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
Олена Булан
19 апреля 17:20 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
Марта Вересюк
19 апреля 14:34 Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
Юлія Девда

Новости
Больше новостей