Страстный поцелуй и эротическая поэзия: жаркое свидание на шоу "Холостяк 10"

Восьмой выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" поражал откровенностью и эротичностью. Девушки соблазняли Максима Михайлюка и пытались пленить его сердце. Одним из самых горячих свиданий сезона стала встреча Максима и Даны, во время которой она прочла ему свои стихи и страстно поцеловала.

Максим пригласил Дану на романтическое свидание в планетарий. Она давно стремилась к чему-то творческому, поэтому была чрезвычайно довольной и увлеченной. Девушка рассказала холостяку о своей личной жизни, а также поделилась поэзией, которую написала в Таиланде. На личной странице в инстаграме Дана оставила видео жаркого момента, к которому добавила особый текст.

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Дана призналась, что этот момент был особый. Она поблагодарила Максима за то, что с внимательностью относится к ее нестандартному откровенному творчеству. И за то, что с пониманием отнесся к ее прошлому.

Отношения с Максимом вдохновили ее на написание стихотворения, в котором спрятана вся страсть девушки и закодированы ее потаенные желания.

Я б хотіла дозволить нам більше:⠀

Cкрізь і всюди, де можна руками.⠀

Я б натхненно писала би вірші,⠀

Об'єднавшись з тобою тілами.⠀

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Поступово з'являється "хочу"⠀

І бажання всім тілом напитися,⠀

І до ранку в обіймах ночі,⠀

Тремчучи, собою ділитися…

Дана решила завершить прочтение такой поэзии пылким поцелуем, что очень понравилось Максиму, который слушал ее, закрыв глаза.

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