24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Страстный поцелуй и эротическая поэзия: жаркое свидание на шоу "Холостяк 10"

- Читати новину українською
Дана Оханская и Максим Михайлюк на свидании
Дана Оханская и Максим Михайлюк на свидании / Instagram / @holostyakstb

Восьмой выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" поражал откровенностью и эротичностью. Девушки соблазняли Максима Михайлюка и пытались пленить его сердце. Одним из самых горячих свиданий сезона стала встреча Максима и Даны, во время которой она прочла ему свои стихи и страстно поцеловала.

Максим пригласил Дану на романтическое свидание в планетарий. Она давно стремилась к чему-то творческому, поэтому была чрезвычайно довольной и увлеченной. Девушка рассказала холостяку о своей личной жизни, а также поделилась поэзией, которую написала в Таиланде. На личной странице в инстаграме Дана оставила видео жаркого момента, к которому добавила особый текст.

Читайте также: Кристина из шоу "Холостяк" рассказала, почему не накормила Максима на свидании: детали

Дана призналась, что этот момент был особый. Она поблагодарила Максима за то, что с внимательностью относится к ее нестандартному откровенному творчеству. И за то, что с пониманием отнесся к ее прошлому.

Отношения с Максимом вдохновили ее на написание стихотворения, в котором спрятана вся страсть девушки и закодированы ее потаенные желания.

Я б хотіла дозволить нам більше:⠀
Cкрізь і всюди, де можна руками.⠀
Я б натхненно писала би вірші,⠀
Об'єднавшись з тобою тілами.⠀

Поступово з'являється "хочу"⠀
І бажання всім тілом напитися,⠀
І до ранку в обіймах ночі,⠀
Тремчучи, собою ділитися…

Дана решила завершить прочтение такой поэзии пылким поцелуем, что очень понравилось Максиму, который слушал ее, закрыв глаза.

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Холостяк 10 сезон смотреть онлайн Эротика LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Фильмы о Чернобыле: от первых дней катастрофы до сегодня
сегодня , 19:08 Фильмы о Чернобыле: от первых дней катастрофы до сегодня
Ігор Саджениця
Вместо роскоши – спасение планеты: звезды, которые жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом
сегодня , 13:21 Вместо роскоши – спасение планеты: звезды, которые жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом
Уляна Журба