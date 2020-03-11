Что известно о фильме "Стражи галактики 3": дата выхода и сюжет новинки Marvel

Кинокомпания Marvel готовит новую супергеройскую киноленту. В конце декабря 2021 года киноманы смогут посмотреть фильм. А пока журналисты LifeStyle 24 решили собрать интересные детали о будущей киноленте.

Что известно о съемках "Стражей галактики 3"

Новый фильм студии Marvel станет сиквелом к ​​"Стражам галактики" 2014 и 2017 года. Еще в конце 2018 года было объявлено, что режиссером киноленты станет Джеймс Фрэнсис Ганн, который работал над предыдущими фильмами трилогии.

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Перед съемками он признался: сделал большую ошибку, что убил Йондо, которого сыграл Майкл Рукер. Ганн был убежден, что благодаря этому персонажу можно было раскрыть непростые отношения отца и сына. Однако появится ли Йондо в новом фильме "Стражей галактики", пока неизвестно.



Йондо из фильма "Стражи галактики" / IMDb

Новинка Marvel станет последней в трилогии и полностью раскроет линию главных героев. В частности, большое внимание режиссер уделит Питеру Квиллу, который только урывками помнит свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, которая исчезла после войны с Таносом.

"Я завершу историю этой трилогии "Стражей галактики" и помогу катапультировать как старых, так и новых персонажей Marvel в следующие 10 лет франшизы. Я буду сотрудничать с Кевином Файги и командой, чтобы помочь разработать куда более интересные истории, и убедиться, что будущее Marvel такое же особенное, настоящее и магическое, как в начале его создания", – отметил Джеймс Ганн.

Главные герои

Сейчас всех деталей съемок не разглашают. Держат в секрете и сюжет "Стражей галактики-3". Однако Зои Салдана призналась, что хочет вернуться в киноленту в образе Гаморы.

В СМИ подозревают, что все актеры сыграют в новой киноленте. В частности, Крис Прэтт (Питер Квилл) и Дэйв Батиста (Дракс). Кроме этого, Грута и Ракету будет озвучивать Вин Дизель и Брэдли Купер. В то же время предполагают, что в одном из эпизодов "Стражей галактики-3" может появиться Сильвестр Сталлоне. По крайней мере, такие пожелания озвучил режиссер и сценарист Джеймс Ганн.



"Стражи галактики": актеры и герои / IMDb

Известно, что события фильма будут разворачиваться за 4 года после противостояния с Таносом, которое зрители могли увидеть в фильме "Мстители: Финал". Премьера "Стражей галактики-3" запланирована на декабрь 2021 года. По предварительным данным, съемки фильма начнутся в августе 2020 года.