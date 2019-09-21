Street style в Милане: как выглядят гости Недели моды на улицах "столицы моды"

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Милан
Милан / www.gettyimages.com

17 сентября начался один из самых ожидаемых fashion-ивентов – миланская Неделя моды. Сразу после модного взрыва в Лондоне внимание всех мировых ценителей трендов сосредоточилась на Италии!

На подиумах прогремели показы новых коллекций популярных брендов Bottega Veneta, Moschino, Prada, Fendi и другие. Во время Недели моды интересно наблюдать не только за эффектными выходами супермоделей, но и за тем, что надевают гости публичных мероприятий.

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Так, итальянцы и гости Милана в своих street style "аутфитах" смогли совместить гламурный шик и городской комфорт. На улицах можно увидеть total looks, платья, дополненные спортивной обувью, объемные воланы, контрастные аксессуары и... много экокожи!

В течение следующих двух дней, 21-22 сентября, должны продемонстрировать свои коллекции еще несколько брендов: Boss, Fila, Gucci, Giorgio Armani, Stella Jean, Agnona, Missoni и другие.

Редакция LifeStyle 24 предлагает посмотреть короткую подборку некоторых гостей, попавших в объективы папарацци во время Миланской Недели моды.

Неделя моды в Милане: street style образи


Гости миланской недели моды / Getty Images


Гости миланской недели моды / Getty Images


Гости миланской недели моды / Getty Images


Гости миланской недели моды / Getty Images


Валентина Ферраньи / Гости миланской недели моды / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Мода Неделя моды Модные бренды
Источник: LifeStyle 24
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