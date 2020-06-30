Отдых украинской певицы в Одессе становится все горячее. Ирина Федишин без комплексов демонстрирует свое тело в купальнике с самых пикантных ракурсов и даже раздевается на пляже. Дерзкий поступок звезды покорил сеть.

Ирина Федишин даже на курорте не отдыхает от социальных сетей и активно публикует новые фото и видео на личной странице в инстаграме. Несмотря на жаркое лето и теплое море, певица только успевает менять стильные купальники, которые прихватила с собой в Одессу. На этот раз перед объективом она предстала в черном купальнике, оставив интригу для поклонников.

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На видео, которое показала звезда, она появилась одетой на побережье Черного моря. Однако долго оставаться в одежде она не планировала. Сначала Ирина Федишин сняла шляпку песочного цвета, потом – черный топ, а дальше – белые минишорты. Она была в черном купальнике на тонких бретелях и солнцезащитных очках.

Своеобразный стрептиз артистки сопровождался сладострастными пластическими движениями под зажигательную музыку. В подписи она призналась, что овладевает приложением TikTok, а откровенный танец – одно из первых ее видео.

В этом же черном купальнике она игриво позировала в бассейне, опершись руками на бортик. Поза идеально акцентировала на пышной груди Ирины Федишин, которая убрала волосы с хрупких плеч, собрав их в низкий пучок. В бассейне она весело кружила, не отрывая взгляда от камеры. Автор видео снимал ее сверху, чтобы все прелести были в кадре.