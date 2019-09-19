Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит

Вся Америка – стрип-клуб, где единицы разбрасываются деньгами, а все остальные танцуют.

Трейлер "Стриптизерш" вводит в заблуждение, намекая только на отвязные вечеринки, реки шампанского и весело проведенное в свете неонов время. На самом же деле, фильм может предложить больше. Режиссер Лорин Скафария сняла кино о жизни женщин вне пилона и ночного клуба, со всеми его сложностями с больными родственниками, искалеченной дружбой и неуплаченными счетами. Женщинам, которые зарабатывают на жизнь развлечениями, не так весело, как может показаться на первый взгляд. Мы смотрим на мир, где женщина получает деньги за то, что ее воспринимают исключительно как мясо.

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В салоне дорогих авто играют песни Бритни Спирс, девушки спускают деньги на леопардовые "лабутены" и шубы. Заработать на такую жизнь стриптизерше непросто, а потом еще и надо делиться с охраной, клубом, менеджером... Длинный список частично причастных требует долю и после уплаты всех "налогов" остается мизер. Когда никто не видит, успешные белые воротнички с Уолл-Стрит превращаются в похотливых монстров, чьи три сотни в темноте порой оказываются двадцатками.

Фильм ставит вопрос, сильно ли отличается далеко не самая почетная работа стриптизерши от того, чем занимаются ребята на Уолл-Стрит. Лорин Скафария проводит много параллелей между стрип-клубом и биржей, оставляя зрителя перед выбором: на чью сторону стать – воровок с пилона или избалованных деньгами уничтожителей экономики.

Фильм "Стриптизерши” основан на статье в New York Magazine, где журналистка Джессика Преслер рассказывает о группе женщин-грабительниц. Они подсыпали богатым мужчинам в напитки наркотики, выведывали информацию, нужную для снятия денег в банке, и воровали оттуда наличные. Так они зарабатывали тысячи долларов за ночь. Полный текст статьи можно найти здесь.

Кино показывает, как девушки зарабатывали до экономического кризиса в 2008-м, и переходит в то время, когда самые желанные постоянные посетители стрип-клубов начали экономить на своих развлечениях. Лихие времена натолкнули героинь на отчаянные шаги. Кражи с банковских счетов героини оправдывают тем, что банкиры обворовали всю Америку и заслуживают такого же отношения. Девушки играют в робингудов, которые воруют у богатых и отдают... себе.

Дженнифер Лопес, получившая в "Стриптизершах" одну из главных ролей, отлично справилась со своей работой. Некоторые критики даже принялись преувеличивать и заговорили об Оскаре. В эпизодической роли появляется Cardi B, которая, что символично, танцевала в ночных клубах до успешной музыкальной карьеры.

"Стриптизерши" похож на сплошную вечеринку, с фрагментами, похожими на музыкальные клипы, но в то же время кино не теряет свое эмоциональное ядро. Лорин Скафария сняла не пародию на криминальный фильм, а живую и полноценную историю, которая склоняется к стилю "Мальчишника в Вегасе", но не впадает в примитивность.

Финансово фильм, без сомнения, успешный, потому что уже заработал вдвое больше, чем бюджет в $20 млн. Критикам он также в большинстве понравился. Рейтинг "Стриптизерш" на IMDb — 6,6. Возрастное ограничение — 16 лет.

Смотрите трейлер к фильму "Стриптизерши": видео

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