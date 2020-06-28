Всемирно известная певица Адель более года борется с лишними килограммами и показала ошеломляющий результат похудения. Звезда устроила домашнюю вечеринку перед телевизором и надела платье, в котором ранее появлялась на концертах.

Долгое время 32-летняя знаменитость держалась подальше от публичных обсуждений и оставила поклонников без новых фото. Однако, похоже, Адель решила вернуться в социальные сети. В инстаграм-профиле с более чем 37-миллионной аудиторией она показала фото с домашней вечеринки, которую устроила в своем доме.

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Очевидно, поводом для вечеринки стала трансляция выступления звезды на фестивале Glastonbury четыре года назад. По этому поводу Адель решила не подбирать фэшн-образы и на фото позировала в домашней одежде. На ней была белая футболка оверсайз и серые брюки свободного кроя. Можно предположить, что уверенности и раскованности ей добавил алкоголь.

Выпила 5 сидров,

– курьезно прокомментировала Адель.

На первом кадре звезда присела возле телевизора с небольшим вентилятором в руках. Она появилась без макияжа, демонстрируя худое лицо без косметики.



Адель после похудения/ Фото Instagram / @adele

На другом фото Адель уже танцевала под свои песни в платье, в котором четыре года назад появлялась на сцене. Наряд выглядел на ней кардинально по-другому и не облегал хрупкую фигуру. Судя по всему, артистка наслаждается своей внешностью и вскоре похвастается потрясающими изменениями своей фигуры.



Адель после похудения / Фото Instagram / @adele