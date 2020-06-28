Стройная Адель примерила платье, которое надевала до похудения: фото взорвали сеть
Всемирно известная певица Адель более года борется с лишними килограммами и показала ошеломляющий результат похудения. Звезда устроила домашнюю вечеринку перед телевизором и надела платье, в котором ранее появлялась на концертах.
Долгое время 32-летняя знаменитость держалась подальше от публичных обсуждений и оставила поклонников без новых фото. Однако, похоже, Адель решила вернуться в социальные сети. В инстаграм-профиле с более чем 37-миллионной аудиторией она показала фото с домашней вечеринки, которую устроила в своем доме.
Это наделало шума в сети: Адель поразила стройностью в мини-платье: изменения ее фигуры шокируют
Очевидно, поводом для вечеринки стала трансляция выступления звезды на фестивале Glastonbury четыре года назад. По этому поводу Адель решила не подбирать фэшн-образы и на фото позировала в домашней одежде. На ней была белая футболка оверсайз и серые брюки свободного кроя. Можно предположить, что уверенности и раскованности ей добавил алкоголь.
Выпила 5 сидров,
– курьезно прокомментировала Адель.
На первом кадре звезда присела возле телевизора с небольшим вентилятором в руках. Она появилась без макияжа, демонстрируя худое лицо без косметики.
Адель после похудения/ Фото Instagram / @adele
На другом фото Адель уже танцевала под свои песни в платье, в котором четыре года назад появлялась на сцене. Наряд выглядел на ней кардинально по-другому и не облегал хрупкую фигуру. Судя по всему, артистка наслаждается своей внешностью и вскоре похвастается потрясающими изменениями своей фигуры.
Адель после похудения / Фото Instagram / @adele
Адель до похудения / Фото Instagram / @adele
Стоит отметить, что фанаты по-настоящему соскучились по кумиром, так как залайкали долгожданный пост исполнительницы. Меньше чем за сутки фото набрали почти 4 миллиона лайков, а количество комментариев от фанов перевалило за 27 тысяч.